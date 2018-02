Welcome to Canada…para sempre! A batalha vitoriosa de um brasileiro pela conquista da residência permanente

A história com final feliz de um imigrante brasileiro na longa jornada

pela conquista da residência permanente

O gaúcho Flavio Sachett Nienow embarcou em uma longa viagem há seis anos para realizar um sonho: morar e exercer a profissão de jornalista no Canadá. Ao desfazer as malas no país que ele escolheu para começar uma nova vida, ele ingressou no curso de Jornalismo – um plano que sempre esteve no roteiro de viagem dele. Além da paixão pela notícia, a conclusão dos estudos e a experiência profissional seriam passos importantes para o início de uma outra jornada na vida de Nienow: a conquista da residência permanente no Canadá.

O processo de imigração de Nienow foi pelo Programa Provincial Nominee ancorado na província da Colúmbia Britânica. A papelada levou três anos para ser aprovada com a resposta positiva dada pelo Ministério da Imigração, Refúgio e Cidadania do Canadá em janeiro deste ano.

Segundo Nienow, a longa batalha para a conquista da documentação canadense começou em 2012 na sala de aula quando ele ingressou no curso de Jornalismo em Newfoundland. “Se incluir o meu tempo de curso e o tempo que eu levei para achar um emprego na minha área, tudo levou cinco anos e meio”, disse.

Persistência. Never Give Up!

Durante a fase crucial e de incertezas do processo de aplicação para a residência permanete, o brasileiro de Caxias do Sul afirmou que chegou a pensar em desistir. De acordo com ele, essa vontade surgiu durante o período em que teve que morar em uma cidade pequena no Norte do Canadá, no caso Burns Lake, na Colúmbia Britânica. “Graças à minha familia e aos meus amigos – no Brasil e no Canadá, eu não desisti, mas cheguei próximo disso”.

Foi em Burns Lake – uma cidade de quase três mil habitantes, onde ele trabalhou para o jornal Burns Lake Lakes District News. Acostumado a morar em grandes cidades cercado de amigos, o jornalista encarou o emprego, pois sabia que a experiência profissional no Canadá seria uma fator importante para que o processo de imigração fosse bem sucedido.

Sendo imigrante brasileiro e tendo o idioma inglês como segunda língua, Nienow afirmou que não enfrentou nenhuma barreira no exercício da profissão de jornalista no Canadá até agora. “Quando eu comecei a me ver como jornalista canadense, eu dei permissão para que as outras pessoas também me vissem assim e me levassem a sério como repórter.”

O meu lugar é aqui

O Canadá multicultural e dos excelentes índices de qualidade de vida é agora um porto seguro definitivo na vida de Nienow. “Apesar das dificuldades pelas quais eu passei aqui, eu não me vejo mais morando em nenhum outro lugar do mundo.”

O jornalista Nienow compartilhou com a família e os amigos a conquista da residência permanente por meio de uma carta aberta que ele publicou no Facebook. Cada frase é cheia de emoção e revela a coragem e a garra de um imigrante vitorioso – cuja história é semelhante a de muitas outras que o Brasil News tem publicado em suas páginas ao longo dos anos.

Leia, emocione-se e se inspire com a história de luta e de sucesso de Flavio Sachett Nienow:

Carta e coração abertos