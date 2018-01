Visto eletrônico para viagens ao Brasil será lançado no fim deste mês

O lançamento será no Rio de Janeiro

Um evento de lançamento do visto de visita eletrônico para o Brasil para os cidadãos do Canadá, Austrália, Estados Unidos e Japão está previsto para ser realizado no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo dia 31.

O evento é promovido pela Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados e pelo Ministério das Relações Exteriores, com o objetivo de divulgar junto ao setor de turismo o visto de visita por meio eletrô nico, em vigor desde novembro para os australianos. A modalidade também deve estar disponível a partir de hoje (11 de janeiro) para japoneses. Para os canadenses, a previsão é de início no próximo dia 18 e para os norte-americanos no dia 25.

Deverão estar presentes à solenidade de lançamento do visto eletrônico, representantes da Câmara dos Deputados, do Itamaraty e das embaixadas e consulados dos países beneficiados pela medida. Estão previstos pronunciamentos de representantes da Câmara dos Deputados, do Itamaraty e das instituições de turismo, além da apresentação do sistema de concessão do visto eletrônico.

Segundo o Consulado-geral do Brasil em Toronto, os detalhes sobre o visto eletrônico serão divulgados oportunamente no site toronto.itamaraty.gov.br, assim que disponíveis.