Abrigo em Toronto para homens vítimas de violência doméstica será o primeiro da América do Norte

“Imagine que você e seu filho vivem todos os dias com medo da violência,

mas ninguém acredita em você porque você é um homem”

Quando a esposa de Glen o agrediu com uma arma, ele buscou ajuda. A polícia não deu a importãncia merecida às alegações, as agências de apoio a vítimas o negaram serviço e os abrigos não aceitaram ele e o filho. Glen estava entre uma parceira abusiva e sem abrigo.

Em resposta a dezenas de histórias semelhantes, uma campanha de angariação de fundos está em andamento para fazer de Toronto a primeira cidade metropolitana da América do Norte oferecendo um abrigo dedicado a vítimas masculinas de violência doméstica – e aos filhos dessas vítimas.

A Associação Canadense para a Igualdade arrecadou mais de $ 200,000 até agora com o objetivo de angariar fundos no total de $ 250,000. Esses fundos incluem uma doação da Fundação Ontario REALTORS Care®, financiada pelo Toronto Real Estate Board.

A instituição de caridade hospeda uma campanha de crowdfunding do GoFundMe para completar a etapa final da sua angariação de fundos. A campanha terminará em 31 de dezembro e, se for bem sucedida, o abrigo deverá abrir em 2018.

“Imagine que você e seu filho vivem todos os dias com medo da violência, mas ninguém acredita em você porque você é um homem”, disse Justin Trottier, diretor executivo do CAFE. “Essa é a situação para milhares de pais no Canadá a cada ano, e para mais de 400 homens em Toronto que nos procuraram desesperados somente este ano”.

As famílias de pais solteiros são a forma familiar de crescimento mais rápido no Canadá. No entanto, enquanto o papel dos pais de cuidar se expande rapidamente, os pais que sofrem violência na casa ainda não têm um lugar seguro disponível para eles e seus filhos.

O CAFE vem operando uma unidade de saúde e serviço social para homens nos últimos três anos em Toronto: O Centro Canadense de Homens e Famílias. O CAFE abriu uma unidade semelhante em Ottawa no outono deste ano.

Informações sobre a Campanha estão disponíveis em https://www.gofundme.com/abusedmenshelter/