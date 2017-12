Toronto Film Critics Association divulgou os melhores do cinema em 2017

A entrega dos prêmios será no dia nove de janeiro

The Florida Project, o drama naturalista de Sean Baker sobre crianças que crescem rapidamente à sombra da Disney World em um motel que serve de abrigo, foi nomeado melhor filme do ano pelos membros da Toronto Film Critics Association. Willem Dafoe foi escolhido como Melhor Ator Coadjuvante por seu papel de compreensivo gerente de motel.

Greta Gerwig foi nomeada Melhor Diretora pelo seu drama comediante, Lady Bird, enquanto Laurie Metcalf, estrelinha do filme, foi escolhida como Melhor Atriz Coadjuvante.

Os prêmios foram votados pelos membros da TFCA em uma reunião no domingo, 10 de dezembro de 2017.

O filme de suspense satiric socialmente consciente do diretor-escritor Jordan Peele, Get Out, foi reconhecido com dois prêmios: Melhor roteiro, Adaptado ou Original, e Best First Feature.

“Filmes de empatia e urgência foram os grandes vencedoras deste ano, refletindo a necessidade de compaixão e consciência em um momento de agitação social e política”, disse Peter Howell, presidente da TFCA.

“The Florida Project, Lady Bird e Get Out são radicalmente diferentes em forma e conteúdo, mas todos eles abordam o desejo de encontrar a verdade interna por trás de situações que só parecem ser óbvias”, disse Howell.

Daniel Day-Lewis foi premiado com o Melhor Ator pelo que ele disse que será seu papel final no cinema, a cosmeira perfeccionista Reynolds Woodcock no Phantom Thread de Paul Thomas Anderson.

A TFCA escolheu Frances McDormand como Melhor Atriz por seu retrato de uma mãe motivada e atormentada em Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, de Martin McDonagh.

Faces Places, uma viagem fantástica através da França dirigida por Agnès Varda e muralista JR, recebeu o Allan King Documentary Film Award.

Sátira art-world The Square, dirigida por Ruben Östlund, foi escolhida como o melhor filme de língua estrangeira.

Nora Twomey’s The Breadwinner, com base na novela premiada do autor canadense Deborah Ellis sobre uma garota afegã de 11 anos que fornece a sua família em tempos difíceis, foi nomeada Melhor Animação.

A filiação também escolheu os três finalistas para o Melhor Prêmio Canadense de Cinema Rogers: Hello Destroyer dirigido por Kevan Funk, Werewolf dirigido por Ashley McKenzie e Wexford Plaza dirigido por Joyce Wong.

O vencedor será nomeado na 21ª gala de prêmios da TFCA, que será realizada na sala de rodada histórica art deco no The Carlu, em Toronto, em 9 de janeiro. A honra traz um prêmio em dinheiro recorde de 100 mil dólares, o maior prêmio em dinheiro do cinema do país. O segundo colocado receberá cada um $ 5.000.

O vencedor do Stella Artois Jay Scott Prize para um artista emergente, que será anunciado em uma data posterior, receberá um cheque de $5.000 na noite de gala.

Conforme anunciado anteriormente, o ganhador do Prêmio Technicolor Clyde Gilmour em 2017 é o diretor, produtor e escritor da Inuk, Zacharias Kunuk. Kunuk ganhou aclamação internacional por seu trabalho dramático, incluindo conquistar a prestigiada Caméra d’Or para Melhor Prêmio em Cannes 2001 para Atanarjuat: The Fast Runner. Ele escolheu o cineasta e artista visual da Inuk, com sede em Montreal, Isabella Weetaluktuk, receberá da Technicolor $ 50 mil na noite de gala.

Weetaluktuk, graduado da Universidade NSCAD em Halifax, estreou seus curtos Three Thousand, seu primeiro filme com o National Film Board, no 18º festival anual imagineNATIVE Film + Media Arts em outubro.

A noite de Gala de entrega dos Prêmios TFCA 2017 será apresentada por Cameron Bailey, diretor artístico do Festival Internacional de Cinema de Toronto.

Associação de Críticos de Cinema de Toronto foi criada em 1997 e é composta por jornalistas e empresas de comunicação com base em Toronto especializada em críticas e comentários de filmes. Todos os principais diários, semanários e uma variedade de outros meios de comunicação escritos, eletrônicos e online estão representados. Membros da TFCA também participam da Federação Internacional de Críticos de Cinema (FIPRESCI). Como tal, sentaram-se em jurados em festivais em Cannes, Berlim, Veneza, Toronto, Montreal, Miami, Palm Springs, Chicago, Pusan, Moscou, Amsterdã, Londres e Viena, entre outros.