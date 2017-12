Sem-teto e entidades exigem do prefeito de Toronto mais abrigos para atender demanda

Entidades se juntam aos sem-teto para exigir o aumento

do número de leitos na cidade

Os sem-teto e representantes de instituições em defesa dos desabrigados de Toronto se reuniram esta semana na prefeitura para exigir do prefeito John Tory que sejam criados pelo menos 1000 novos leitos para atender a grande demanda nesta época do ano.

Na conferência de imprensa domingo, o prefeito John Tory recusou-se a considerar um situação de emergência e proporcionar 1000 vagas para abrigos, como recomendava o Comitê de Desenvolvimento e Recreação Comunitária em 20 de novembro. Em vez disso, ele apresentou um plano que incluía a possibilidade de abrir 400 espaços em quartos de motel, abrigos já existentes e um centro de acolhimento. Finalmente, ele disse que a equipe será direcionada para tentar acelerar a abertura de três abrigos em 2018, que originalmente estavam programados para serem abertos em 2019.

“O plano do prefeito faz pouco para aliviar a pressão no sistema de abrigo, o que é extremamente necessário. Os abrigos existentes estão perigosamente superlotados e lidam com doenças infecciosas, infestações de insetos e violência. Pedir que essas instalações sobrecarregadas recebam ainda mais pessoas vai piorar a situação que já é bastante ruim “, falou Yogi Acharya, organizadora da Ontario Coalition Against Poverty.

“Quanto aos leitos de motel, esses são bons para famílias, mas homens e mulheres solteiros raramente conseguem acessá-los. De modo que deixa a maioria das pessoas em crise em uma situação semelhante à que estão agora – forçadas a dormir ásperas ou a em espaços inóspitos, como os centros de acolhimento e o Out of the Colds, que não tem camas e não estão equipadas para servir de abrigo, pois faltam instalações adequadas para banheiros ou chuveiros “, disse Danielle Koyama, trabalhadora de saúde mental e membro da OCAP.

“A abertura de três abrigos adicionais em algum momento em 2018, se isso acontecer, poderia adicionar algum espaço desesperadamente necessário, mas não o suficiente para reduzir os níveis de ocupação para níveis gerenciáveis ​​nos diferentes setores. A necessidade agora, como foi articulada por pessoas com conhecimento íntimo do sistema, é a abertura de pelo menos 1000 novas camas de abrigo em instalações localizadas no centro da cidade “, afirmou Acharya.

“A recusa do prefeito de abrir os arsenais federais, que poderiam começar a abrigar pessoas em questão de dias, é terrível. Essas instalações foram abertas para abrigar os sem-teto quatro vezes nas últimas duas décadas por três prefeitos diferentes. Numa altura em que oito pessoas sem-teto estão morrendo todos os meses, a maioria sem ter atingindo a idade de 50 anos, a medida de emergência para abrir armadores contribuiria muito para fornecer uma pausa muito necessária nesse momento”, acrescentou Koyama.