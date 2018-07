A Seleção Brasileira conquista em TO o apoio de torcedores que não falam português

Joe Abouhakl trabalha em construção civil e deixou o Líbano para morar no Canadá há 33 anos. Ele assistiu ao jogo de estreia do Brasil contra a Suíça ao lado dos filhos, Alex e Ashtley.

“Deveríamos ter ganho o jogo, mas eles não deram o pênalty”, afirmou ele ao falar do lance de Gabriel Jesus que, segundo Joe, a bola tocou as mãos do adversário.

Já Neymar não jogou o futebol que a família esperava. “Atuou demais enganando muito, mas é um grande jogador.”

“Eu vou torcer pelo Brasil a minha vida inteira.” Quando eu era bem jovem meu pai me fez assistir aos jogos de Pelé, em Lebanon”, disse Joe que abriu um largo sorriso no rosto ao dizer que a esposa dele é italiana e a Itália está fora da Copa.

Joe é pai de Ashtley que declarou seu amor à Seleção Brasileira e a sua admiração pelo jogador mais famoso do futebol brasileiro atualmente. “Eu amo Neymar. Eu tenho visto ele jogar quatro atrás e ele é ainda muito bom e atrai muita gente para apreciar o bom futebol”, disse a estudante que afirmou ainda que o jogo de estreia na Copa contra a Suíça lhe deixou triste. “Estou muito desapontada porque o Brasil deveria ter vencido. Eles jogaram muito bem e tiveram o domínio da bola na maior parte do jogo.”

E a pergunta que não poderia ficar de fora ‘decampo’: o Brasil será campeão? “Claro que sim porque o Brasil é o melhor de todos”, afirmou Asthely.

“O Brasil está no nosso sangue, bro”, esbravejou Alex enquanto a irmã, Ashtley, declarava admiração e carinho pela Seleção Brasileira.

“Também estou desapontado, mas esse foi o primeiro jogo. A próxima partida será diferente e vamos ganhar”, afirmou Alex que disse estar planejando visitar o Brasil ano que vem. Alex é jogador profissional de basquetebol

Mas para o vendedor, Lemont Louis, o jogo de estreia do Brasil contra a Suíça e que terminou em empate foi melhor jogo até o momento. “Foi o primeiro jogo e outros virão.” Com descendência jamaicana, Louis é outro torcedor do Brasil na Copa e grande admirador do camisa 10 da Seleção Brasileira. “Neymar é um grande jogador”, disse ele. Segundo Louis, nessa Copa, o Brasil dará a volta por cima. “Vou assistir a todo os jogos e o próximo jogo o Brasil ganhará de 3 a 0”, afirmou Louis ao se referir à partida entre Brasil e Sérbia – jogo que deu a vitória à nossa seleção com placar de 2 a 0.