Saúde da boca: cuidados, tratamentos e curiosidades

Por Dr. Olavo Queiroz

A

proveite que este foi eleito o mês da saúde oral e marque sua visita regular ao dentista.

Vamos aproveitar este mês para conscientizar toda a população sobre a importância dos cuidados com a saúde oral e as doenças relacionadas a ela.

Embora a boca faça parte de nosso corpo, nós frequentemente pensamos nela separadamente. Na maior parte das vezes, nós ignoramos o sangramento, o inchaço ou as gengivas doloridas, enquanto uma irritação ou dor em outra parte no corpo significariam uma visita ao médico.

A falta de cuidados com a saúde oral pode afetar a qualidade de vida de uma pessoa. A dor de dente, os dentes faltantes ou as infecções orais podem influenciar a maneira que uma pessoa fala, come e se relaciona, o que acaba reduzindo sua qualidade de vida e afetando seu bem estar físico, mental e social.

Uma pesquisa mostrou que há uma associação entre doenças orais e outros problemas de saúde, tais como diabetes, doenças cardíacas e derrame, assim como bebês prematuros ou nascidos muito abaixo do peso. Embora as pesquisas estejam apenas começando a compreender este relacionamento, os dados mostram que as doenças orais podem agravar outros.