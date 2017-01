Saiba tudo sobre as mudanças no processo de sponsorship de país de avós

Texto por: Luiza Molina

O

reagrupamento familiar é um compromisso fundamental da imigração do Governo do Canadá. O Programa de Pais e Avós reúne milhares de famílias a cada ano. Para 2017, o Sr. John McCallum, Ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania, anunciou no dia 14 de dezembro de 2016, mudanças na forma de como os pedidos de patrocínio serão submetidos na categoria de “Sponsorship” de pais e avós.

Nos últimos anos, a imigração canadense limitou o número de pedidos de pais e avós que iria aceitar, a fim de gerir a ingestão e interesse no programa, e manter o número de aplicações sem crescer. Em vez do desespero dos parentes para enviar pedidos por courier ou correio em janeiro para trazer os seus pais ou avós para o Canadá, agora haverá 30 dias para preencher um formulário on-line para indicar o seu interesse. IRCC, então, aleatoriamente escolherá 10.000 indivíduos daqueles que preencheram o formulário, e essas pessoas serão convidadas a enviar uma aplicação completa para “sponship” e residência permanente.

O formulário on-line estará disponível a partir do dia 3 de janeiro de 2017. Os patrocinadores terão 30 dias para enviar o formulário.

Se você for escolhido, o IRCC, informará por e-mail e você terá 90 dias para enviar sua solicitação completa . Os detalhes sobre onde submeter o seu pedido estarão junto com os documentos da aplicação para residência permanente.

Se não for escolhido, o IRRC também informará por e-mail e você terá a chance de mostrar seu interesse em patrocinar novamente em 2018.