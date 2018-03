Saiba quais são os parques de Ontário que oferecerão programação especial para o March Break

Vinte e seis parques provinciais estão abertos

e vários deles têm trilhas surpreendentes

March Break é um momento perfeito para as famílias aproveitarem os parques de Ontário. Os benefícios para a saúde de uma caminhada familiar são de ponta a ponta. Uma caminhada na floresta pode ajudar a aliviar a fadiga mental e melhorar o pensamento criativo. Eventos especiais para as férias de março também estão planejados:

Aproxime-se da história e da cultura do maple syrup de bordo com pessoal fantasiado no Festival de Maple Syrup do Parque Provincial de Bronte Creek. Desfrute maple syrup e panquecas frescos, experimente taffy de bordo na neve, faça um passeio de vagão e visite os animais na Fazenda Maple Lane. Bronte Creek está localizado em Oakville, a apenas 40 minutos de Toronto.

Testemunhe o milagre da migração quando dezenas de milhares de patos, gansos e cisnes retornam à Baía Presqu’ile – uma das maiores áreas naturais para observadores de pássaros na margem norte do Lago O ntário. O Parque Nacional Presquile 42º Fim de semana anual de aves aquáticas acontece nos dias 17 e 18 de março. O Centro da Natureza do parque planeja atividades amigáveis ​​para a família, e voluntários estarão à mão com binóculos e olhares para atender perguntas relacionadas aos pássaros. Um churrasco no cardápio do almoço estará disponível para compra.

E falando de pássaros, fique perto e contato pessoal com alguns dos pássaros mais bacanas do Parque Provincial MacGregor Point no Lago Huron. No dia 10 de março, o convidado especial do parque, Wild Ontario, apresentará um Live Raptor Show às famílias de Break de março às 2:00 da tarde. Deixe seu animal de estimação familiar em casa para este evento.

March Break é a sua chance de experimentar de uma nova maneira. O retorno anual dos Cânceres Tundra é um espetáculo inesquecível acontecendo em março. O Centro de Visitantes da Pinery também estará aberto durante o march break com caminhadas guiadas, o bate-papo “Pergunte ao Naturalista”, programas de observação de pássaros e caça ao tesouro.

E não abandone os seus patins! Se o tempo o permitir, o Parque Provincial Arrowhead irá iluminar sua trilha de gelo com mais de 200 tochas de tiki das 18:00 às 21:00 do sábado, 17 de março. Desfrute patinar e se aqueça de maneira deliciosa com marshmallows e cachorros-quentes preparados em duas grandes fogueiras. Estarão disponíveis patins para aluguel. Os visitantes são encorajados a usar capacetes na pista de gelo.

Uma das aventuras familiares mais exclusivas encontradas em qualquer lugar ocorre em 17 de março no Parque Provincial do Quetico, a oeste de Thunder Bay. O passeio Cross Quetico dos Estados Unidos deste ano é hospedado pelas trilhas nórdicas de Beaten Path em colaboração com o Quetico. Normalmente conhecida por suas oportunidades de canoagem, as vias navegáveis ​​interligadas do Quetico se tornam um local de inverno para uma aventura de esqui como nenhuma outra.

Ainda há neve no norte de Ontário! Visite o relatório de esqui dos Parques de Ontário para saber quais as trilhas estão abertas para snowshoeing e esqui.