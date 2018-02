Que tal aproveitar o Dia da Família visitando parques de Ontário? 

Alguns parques vão oferecer programação especial para toda a família

Os parques da província de Ontário completam 125 anos. Um motivo a mais para comemorar o fim de semana do Dia da Família – que vai de 17 a 19 de fevereiro, com uma visita a alguns deles. Seis parques estarão abertos no inverno com eventos especiais. Neles, as famílias poderão pescar sem licença.

Está empolgado para cair na estrada e visitar os parques? Verifique as últimas condições do tempo antes de sair de casa por meio do Ontario Parks Ski Report:

https://www.ontarioparks.com/skireport.

Se você estiver na área de Toronto e tem crianças, a dica é o Parque Provincial Bronte Creek, em Oakville.

No Dia da Família, segunda-feira, 19 de fevereiro, o Centro de Fazenda e Natureza da Criança estará aberto das 9h da manhã às 4h da tarde. É uma oportunidade para conheça os animais de fazenda de Bronte Creek. Suba, salte e explore o Playbarn infantil ou faça artesanato. A maioria das atividades são gratuitas com uma Permissão de Veículo de Parque válida.

Mais ao norte, conheça os parques provinciais de Wasaga Beach, Algonquin e Killarney:

No Ski Wasaga Beach’s Blueberry Trails, desfrute um chocolate quente no Nordic Ski Centre do parque. Aluguel de esqui está disponíveis por lá. No fim de semana do Dia da Família está programada uma caçada especial de esqui.

E que tal curtir um pouco do inverno em Algonquin. Lá, o Winter in the Wild funcionará como uma casa aberta de um dia no sábado, 17 de fevereiro. Saiba mais sobre as aves de inverno e seus habitats em uma caminhada guiada. Traga seus patins para a pista do Mew Lake Campground. Aventure-se com o acampamento de inverno e asse marshmellows ao redor de uma fogueira gigante. Tudo isso antes de sair para uma aventura guiada para curtir o uivar do lobo de garça. A maioria das atividades são gratuitas com licença de estacionamento ou permissão de acampamento. Almoço e jantar com churrasco no cardápio estarão disponíveis por lá.

Os Amigos de Killarney oferecerão dois dias de atividades em Killarney (17 e 18 de fevereiro). Encante-se com os céus escuros do próprio observatório do lugar. Faça o passeio “da coruja guia” e aproveite o BBQ que está previsto para o sábado.

No sudoeste de Ontário, divirta-se nos parques provinciais MacGregor Point, Pinery e Rondeau:

MacGregor Point tem dezesseis cabanas em formato oval aquecidas e equipados com mesas e cadeiras, churrasqueiras de propano ao ar livre e mesas de piquenique. Nas confortáveis estações próximas desfrute os banheiros e um delicioso banho morno. Ah, não se esqueça de trazer os seus patins. A área oval de 400 metros do parque será aberta todo o fim de semana das 9h às 22h diariamente, mas dependendo das condições climáticas.

Sem dúvida as crianças vão adorar os programas de fim de semana de inverno liderados por naturalistas dos parques

provinciais Rondeau e Pinery. Durante as celebrações do Dia da Família de Rondeau (17 a 19 de fevereiro), as famílias poderão acompanhar um naturalista do parque e participar de muitas atividades ambientalistas, ou tentar a sorte com uma caça ao tesouro.

Na segunda-feira, 19, no Pinery, aprenda técnicas de sobrevivência de inverno ou junte-se à um naturalista do parque na guindaste guiada. Depois se aqueça no centro de visitantes do Pinery enquanto desfruta uma exibição especial do filme The Messenger.

Mas para quem está a fim apenas de uma boa pescaria no gelo, O Parks Blog, por exemplo, sugere cinco parques para a esse tipo de prática. Então, anote aí: Windy Lake Provincial Park, Silent Lake Provincial Park, Sibbald Point Provincial Park, Quetico Provincial Park e o Frontenac Provincial Park.

Gostou da nossa dica? Aproveite bem o inverno e um feliz Dia da Família prá você!