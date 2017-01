Quando é o momento certo para reduzir o preço do imóvel?

J

untamente com a ajuda de seu REALTOR® {agente imobiliario}, cada proprietário deve definir um preço de venda ao listar sua casa no mercado, mas o que acontece quando você não receber ofertas? Assim como é importante ter a assistencia de um REALTOR® para saber quando é hora de vender, é importante tambem obter sua ajuda em reconhecer o momento certo para reduzir o preço. Eis aqui alguns fatores que seu REALTOR® ira ajuda-lo/la a identificar.

Oferta & Procura

Se existem atualmente na sua área um lote de casas listados no mercado ou a sua casa esta listada a um preço elevado, pode ser hora de considerar uma redução de preço se você pretende se manter competitivo. Se cinco lojas diferentes venderem seu refrigerante favorito, o que poderia motivá-lo a comprar a partir de um sobre os outros? Se você for como a maioria, o custo seria um fator principal. O mesmo acontece com os compradores, que estão olhando para obter o melhor valor para seu dólar.

Depressa & Devagar

Se sua casa foi listada no mercado para o que é considerado um tempo longo para a sua área, pode ser hora de considerar uma redução de preço. Isto é especialmente necessario se você está com pressa para vender, o que pode ser o caso se você está planejando a compra de outra casa de imediato. Em alguns casos, o proprietário vai fazer uma oferta em outra casa e que esta oferta está pendente à venda sua casa atual. Quando isso acontece, o proprietário deverá estar com pressa para vender, para que possam honrar os termos de seu novo acordo antes que expire. Imobiliária pode muitas vezes ser um jogo de espera, mas às vezes pode ser necessário apressar o processo, através de uma redução de preço, se você precisa para completar a venda.

Valor e flutuações do mercado

Nós todos sabemos como o mercado oscila. Se você possui imóveis, sabe bem que valores de propriedade podem subir durante um ano e cair no próximo. Se sua casa está listada e os valores de propriedade caíram, você pode querer considerar a redução do preço para se manter no páreo com potenciais compradores de casas. Se sua casa tem um preço muito acima do valor de mercado, a maioria dos credores irão se recusar a aprovar um empréstimo aos potencias compradores para sua compra de seu imóvel. Tendo uma avaliação feita por um profissional será uma maneira ideal de saber o quanto a sua casa realmente vale.

Recomendações de um REALTOR®

Se você contratou um REALTOR® {corretor de imóveis}, obviamente você confia nele/nela para guiá-lo através do processo de vender a sua casa. Se o seu REALTOR® sugere uma redução de preço, pode ser de seu grande interesse considerar essa sugestão.