Prorrogadas as inscrições para a edição 2018 do Programa de Emprego de Verão do Canadá

O período de inscrição para os empregadores interessados em fazer parte do programa de empregos temporários, Canada Summer Jobs 2018, foi prorrogado para até o dia nove de fevereiro.

O Programa de Emprego de Verão do Canadá dá a dezenas de milhares de jovens canadenses a chance de adquirir habilidades e experiência de trabalho, ao mesmo tempo em que economiza dinheiro para custear gastos com educação, e ainda fortalece a economia.

Esse será mais um ano em que os trabalhos temporários de verão do Canadá receberão candidatos de pequenas empresas, organizações sem fins lucrativos, empregadores do setor público e organizações religiosas que oferecerão empregos de verão de qualidade para estudantes.

Juntamente com as prioridades locais de apoio, os empregadores são convidados a apresentar candidaturas que complementem as prioridades nacionais deste ano:

os empregadores que pretendem contratar jovens que estão em grupos sub-representados, incluindo jovens e refugiados novos imigrantes, jovens indígenas, jovens com deficiência e minorias visíveis;

pequena empresas, em reconhecimento à sua contribuição para a criação de empregos;

organizações que apoiam oportunidades para comunidades de minorias de línguas oficiais;

organizações que prestam serviços e / ou apoios para a comunidade LGBTQ2; e

organizações que oferecem oportunidades em ciência, tecnologia, engenharia e matemática e tecnologia de informação e comunicação, particularmente para mulheres.

Os candidatos aprovados para financiamento poderão contratar estudantes até abril de 2018. Para obter mais informações e solicitar financiamento, visite

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/funding/canada-summer-jobs.html?utm_source=news&utm_medium=news_release&utm_campaign=csj16-17

ou visite um Centro Service Canada.

Visite o YouTube para descobrir como o Canadá Summer Jobs beneficiou jovens canadenses em todo o país no verão passado.

http://<https://www.youtube.com/playlist?list=PLSUro1UBralqWui2FgKqw42ED5On9Ot8m&disable_polymer=true>

“Essa é uma tremenda oportunidade de dar experiência profissional a estudantes vibrantes e entusiasmados e manter nossa economia crescendo. Convido todos os empregadores que ainda não o fizeram a se candidatar hoje para obter apoio para contratar estudantes neste verão”. declarou o Ministro do Emprego, Desenvolvimento da Força de Trabalho, Patty Hajdu.

O Programa de Emprego de Verão em números: