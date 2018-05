Produções do Hot Docs movimentam a terça-feira de primeiro de maio em Toronto

Confira parte da programação de 1 maio do Hot Docs,

o festival canadense internacional de filmes-documentários

The Devil We Know

A corporação DuPont revolucionou a cozinha caseira com panelas antiaderentes da Teflon e seu principal ingrediente químico, o C8 – agora encontrado na corrente sanguínea de 99% dos americanos. Embora escondendo o conhecimento sobre os efeitos nocivos do C8, a DuPont contaminou o meio ambiente com resíduos químicos, não avisou seus funcionários sobre os riscos para a saúde e continuou a comercializar os produtos de Teflon como seguros. Mas quando dois funcionários da DuPont deram à luz bebês com condições médicas severas semelhantes, um fazendeiro local perdeu seu sustento com a morte de seu gado e moradores da Virgínia Ocidental testemunharam que os dentes de seus filhos ficaram pretos, o segredo da corporação não podia mais ser contido. Em uma ação coletiva que levou a uma decisão histórica, os moradores descobriram a verdadeira extensão dos danos irreversíveis causados pela DuPont. Veja esta lição aterradora sobre as profundezas da ganância corporativa e ouça as pessoas que, apesar de serem gravemente afetadas, recusaram-se a cair sem um suspiro.

Serviço:

12h30 – Scotiabank Theatre 3

Mamacita

O diretor José Pablo retorna ao México para cumprir sua promessa à sua avó de 95 anos: fazer um filme sobre sua vida. Uma ex-rainha de beleza extravagante, Mamacita (Maria del Carmen Torrescano) estabeleceu um império de beleza e produtos de auto-cura e clínicas de psicoterapia para mulheres no México. Mas, como Jos é Pablo rapidamente descobre, todos os seus esforços para ajudar os outros não puderam curar as feridas profundas e sombrias escondidas dentro de sua própria família. Abrigando-se atrás dos muros de proteção de seu reino, Mamacita se envolve com criados leais: um jardineiro, motorista, chef, governanta e enfermeira, todos que atendem a todas as suas necessidades – mas talvez essa seja uma prisão feita por você mesmo. Com filmagens de arquivo e entrevistas com suas tias e a própria Mamacita, José Pablo começa a descobrir a verdade por trás do passado questionável de sua avó, e agora deve enfrentar sua própria história assombrada de crescer dentro de uma ilusão de amor familiar.

Serviço:

1h15 Isabel Bader Theatre

93 Charles Street (Museum Subway Station)

Take Light

Mais de 50% dos quase 200 milhões de cidadãos da Nigéria não têm acesso à eletricidade. Para o maior produtor de energia da África e a nação mais populosa, esse número é ch ocante. Aqueles dependentes da grade não confiável estão limitados a algumas horas de energia por dia, na melhor das hipóteses. Tomando o assunto em suas próprias mãos, muitos lares ilegalmente e perigosamente ligam suas casas por adulteração de transformadores. Enquanto uma burocracia tenta privatizar o sistema elétrico, um eletricista arrisca sua vida em postes de energia, tentando prover a educação de sua filha. Seu colega no serviço de atendimento ao cliente tem a tarefa mais difícil de ir de porta em porta cobrando taxas de clientes insatisfeitos. Os problemas são complexos e sistêmicos, mas o diretor Shasha Nakhai equilibra delicadamente o quadro geral de um país que tenta avançar seu desenvolvimento com as histórias convincentes de trabalhadores de colarinho azul que tentam melhorar a vida de suas famílias.

Serviço:

3h15 Scotiabank Theatre 3

259 Richmond Street West

The Beksinskis. A Sound and Picture Album

O famoso pintor polonês, fotógrafo e escultor Zdzislaw Beksinski retratou espaços escuros e sinistros, em um estilo que ele chamou de “surrealismo distópico”. Como a arte imita a vida, o mundo ameaçador de seu próprio trabalho penetrou em sua vida pessoal e no relacionamento complicado que ele mantinha. com seu filho Tomasz e sua esposa. Tomasz cresceu sob essa sombra opressiva, mas tentou encontrar seu próprio caminho no mundo, tornando-se um popular apresentador de rádio e jornalista musical na Polônia. Mas ele não conseguiu escapar da presença sombria de seu pai, enquanto lutava contra uma depressão severa e várias tentativas de suicídio. Zdzislaw optou por documentar sua família através de gravação de vídeo e áudio enquanto suas vidas se transformavam em caos, que o diretor Marcin Borchardt reuniu magistralmente para recontar uma trágica história de família que captura o lado inquietante da consciência humana.

Serviço:

3h45 Isabel Barder Theatre (Museum Subway Station)

93 Charles Street West

The Real Thing Las Vegas não é a única cidade adornada com réplicas arquitetônicas. Hoje, você pode admirar a Ponte de Londres, perto de Xangai, visitar a Basílica de São Pedro, na Costa do Marfim, ou tirar selfies com uma das torres Eiffel da China. Esses monumentos imitadores em larga escala podem parecer mirage

ns concebidas por inteligentes investidores imobiliários, mas o que eles dizem sobre geografias imaginárias, turismo moderno e planejamento urbano globalizado? Será que eles anunciam um mundo onde os viajantes não cruzam fronteiras ou são prova de um intercâmbio cultural elevado e de novas identidades transnacionais? Uma meditação cativante e poética, The Real Thing elegantemente viaja de um canto do globo para o outro – capturando um estranho postal aqui, uma inesperada fatia de vida lá – e coleta reflexões filosóficas das pessoas que projetam e habitam esses lugares. Cria um intrigante jogo de espelhos que joga com a percepção do espectador e reflete uma imagem inesperada do mundo.

Serviço:

5h45 Scotiabank Theatre 3

Believer O vocalista do Imagine Dragons, Dan Reynolds, tem tudo: uma carreira de enorme sucesso, uma linda família, fama e fortuna. Mas como o devotamente mórmon músico apren deu sobre a crescente taxa de suicídio entre os jovens LGBTQ em Utah, muitas vezes como resultado das políticas da igreja, ele percebeu que sua fé e suas crenças estavam em desacordo. Juntando-se ao artista Mormon abertamente gay Tyler Glenn, vocalista do Neon Trees, eles criaram o LoveLoud, um festival de música projetado para construir pontes e estimular o diálogo entre a igreja e a comunidade LGBTQ. O crente nos leva à intensa preparação para o eve nto, repleta de frenéticas sessões de planejamento, bloqueios de estradas provocados por forças externas e reuniões dolorosas com os jovens afetados pela objeção inabalável da igreja à sua orientação sexual. Uma poderosa história de defender o que você acredita e usar sua voz para amplificar aqueles que não são ouvidos, o Crente nos lembra que através da escuta, aprendizagem e colaboração, aceitação e mudança são possíveis.

Serviço:

9h30 Hot Docs Ted Rogers Cinema

506 Bloor Street West

Hugo

Em uma caravana surrada de seu outrora próspero negócio de carnaval, um polonês luta para criar seu neto de sete anos de idade, Hugo, depois da morte da mãe do menino e do encarceram ento de seu pai. O rei aposentado de parques de diversão levanta o filho de sua filha falecida como se fosse seu. Apesar dos escassos meios e de um ambiente pouco convencional, ele faz tudo ao seu alcance para fornecer amor, apoio e senso de normalidade a Hugo. A memória da mãe de Hugo se destaca e é uma presença constante que liga os dois. Mas os fantasmas do passado ameaçam seu tempo juntos quando as condições de vida do par são questionadas por serviços para crianças e a custódia de Hugo é contestada por seu pai após sua libertação da prisão. A estréia do diretor Wojciech Klimala é uma história primorosamente contida e sensível sobre o instinto paterno e o amor, desafiando os modelos tradicionais de criação dos filhos.

Serviço:

8h45 Innis Town Hall

2 Sussex Avenue

Para saber a programação completa do Hot Docs para hoje, primeiro de maio, visite o Hotdocs.ca