O piloto brasileiro, Igor Fraga, corre na Indy Car em TO nesse fim de semana

Igor Fraga espera contar com a torcida da comunidade brasileira no Canadá

No próximo fim de semana, nos dias 14 e 15 de julho, Toronto estará recebendo nas ruas, mais uma etapa do campeonato da Indy Car.

A velocidade retorna mais uma vez ao Canadá trazendo também todas as emoções das categorias do programa Road To Indy, e o brasileiro Igor Fraga estará representando o Brasil correndo pela equipe canadense Exclusive Autosport. Fraga, vêm demonstrando um ótimo trabalho ao longo deste campeonato da USF2000 e vêm se preparado para buscar mais um pódio neste difícil traçado pelas ruas de Toronto.

Igor é o mais novo piloto emergente do automobilismo brasileiro. Ele está em seu primeiro ano na categoria. Tem 19 anos e nasceu no Japão, filho de pais brasileiros. Atualmente, ele está disputando o campeonato da USF2000 no Road to Indy, e ocupa a quarta posição na pontuação geral.

No Japão, o brasileiro foi oito vezes Campeão Japonês de Kart. Na Ásia, foi Campeão Asiático de Kart (competindo em cinco países do continente). No Brasil, em 2017, conquistou o Campeonato Brasileiro da Fórmula 3 e ainda foi escolhido pela mídia especializada como sendo a revelação do automobilismo brasileiro, conquistando o Capacete de Ouro na categoria. Essa premiação é considerada o Oscar do automobilismo brasileiro. Em 2018, sagrou-se vice-campeão da F4 NACAM (Campeonato da FIA no México), mesmo não tendo participado em todas etapas do campeonato.

PROGRAMAÇÃO DA INDY CAR – TORONTO

Quinta-feira (12)

8:00 – 17:00 Montagem de boxes

8:00 – 17:00 Inspeção técnica

14:30 – 15:30 Reconhecimento de pista

Sexta-feira (13)

8:40 – 9:05 Treino livre

11:00 – 11:30 Seção de autógrafos

12:55 – 13:15 1a Classificação

13:15 – 17:00 Revisão do carro

Sábado (14)

8:00 – 8:20 2a Classificação

10:30 – 11:00 Reunião dos pilotos

11:45 – 12:25 1a Corrida

12:25 – 17:00 Revisão do carro

Domingo (15)

9:45 – 10:25 2a Corrida

10:25 Final da programação para USF2000