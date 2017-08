Parlamento canadense cria comitê de amizade Brasil-Canadá

O Parlamento canadense criou um Comitê de Amizade Brasil-Canadá, ainda antes do encerramento da sessão legislativa para o recesso de verão, após as negociações realizadas pelo Embaixador do Brasil no Canadá, Denis Fontes de Souza Pinto, que tomou posse em fevereiro. O Comitê é presidido pela deputada federal (MP) Julie Dzerowicz, representante da área de Davenport, uma das circunscrições eleitorais com mais brasileiros no Canadá. Com número variável de membros, o qual deve ser crescente de acordo com o interesse gerado, e representantes de diferentes partidos, o Comitê deve reunir-se ao menos duas vezes por ano para discutir temas da relação Brasil-Canadá e trocar informações com o comitê equivalente já existente no Congresso brasileiro.

O anúncio foi feito pelo Embaixador em entrevista coletiva à imprensa comunitária brasileira realizada no Consulado-Geral do Brasil em Toronto nesta terça-feira (20 de junho), ao lado da Cônsul-Geral do Brasil em Toronto, Embaixadora Ana Lélia Benincá Beltrame, e do Chefe do Setor de Promoção Comercial do Consulado, Ministro Ademar Seabra da Cruz Junior. “Estou muito satisfeito”, disse Pinto, explicando que um dos três pilares de seu trabalho é incrementar o diálogo político entre os dois países. “Os parlamentares canadenses estão muito positivos quanto ao Comitê”, afirmou.

Outra de suas principais metas é a negociação do acordo de livre comércio entre o Canadá e o Mercosul. “Uma delegação do Canadá já foi à Argentina, que está na presidência do Mercosul no momento, e a expectativa é de já tenhamos algo de concreto no próximo ano”, avaliou o Embaixador, que espera que com isso haja um aumento do comércio e uma facilitação de investimentos.