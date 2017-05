Os principais sintomas de uma gripe forte

Gripe é muito pior que um resfriado

Frequentemente confundida com resfriado, a gripe é um tipo de infecção causada por vírus que ficam no ar. A gripe é fácil de se espalhar. Embora algum sintomas sejam parecidos com a do resfriado (veja tabela abaixo), eles são mais graves; dores de cabeça, calafrios e tosse seca são acompanhadas de arrepios e febre. Embora a febre somente dure de dois à três dias, a recuperação total pode levar até seis semanas.

Gripe pode levar a complicações severas

Embora grande parte das pessoas se recuperam completamente, para outros uma simples gripe pode evoluir para outras doenças mais severas –como pneumonia- podendo levar a hospitalização e até a morte do paciente. A única prevenção é a vacinação.

Imunização é a melhor prevenção

É verdade. Embora uma boa dieta, rica em vitaminas, e exercícios físicos ajudam a saúde de um modo geral, eles podem não ser o suficiente, ainda mais se você tiver pré-disposição à contrair o vírus. O National Advisory Committe on Immunization recomenta que todos se vacinem.

Se protegendo, você protege outros

A medida que as pessoas se vacinam, a vírus da gripe tem menos chance de se multiplicar. Se você não tem gripe, logo não passa gripe para outros, beneficiando as pessoas acerca de você que podem ter pré-disposição a contraírem doenças mais sérias.