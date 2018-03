O estoque nacional de sangue é crítico e o Canadian Blood Services faz apelo aos doadores 

O estoque nacional e os dias úteis de vários grupos sanguíneos

continuam com níveis criticamente baixos.

“O estoque melhorou em muitas áreas, mas inundações em Ontário e uma queda de neve atrasada em B.C. dificultaram nossos esforços para reabastecer o suprimento de sangue nacional aos níveis que precisamos. Com menos de uma semana para entrar em nosso apelo urgente para doadores de sangue, ainda temos milhares de consultas abertas para doar sangue “, afirmou Rick Prinzen, diretor da cadeia de suprimentos do Canadian Blood Services.

Segundo Prinzen, houve um aumento nas doações em todo o Canadá desde o dia 20 de fevereiro quando foi solicitado a 35 mil doadores que compareceram pela primeira vez aos locais de doação que eles retornassem para doarem mais sangue.

Dada a sua curta vida útil, a necessidade de sangue é constante. Pacientes com câncer, vítimas de acidentes e pessoas com transtornos sanguíneos dependem de transfusões de sangue todos os dias. Mais doadores regulares são necessários para manter um forte estoque nacional de sangue e produtos sanguíneos. Menos de quatro por cento dos doadores elegíveis doam sangue a cada ano.

“Muitos canadenses mobilizaram-se para ajudar os pacientes doando sangue ou pedindo que alguém doe em seu nome e mais pessoas ainda são necessárias”, diz Prinzen. “A primavera é um momento para a renovação e a celebração da vida. Esperamos que as pessoas se lembrem que desenvolver um hábito de incluir a doação de sangue em sua rotina é uma das maneiras mais diretas de ajudar alguém “, afirmou ele.

Fazer uma consulta para doar nunca foi tão fácil. Para encontrar um local de doação próximo, visite blood.ca, baixe o aplicativo GiveBlood ou ligue para 1-888-2-DONATE (1 888 236-6283).

Sobre o Canadian Blood Services

O Serviço Canadense de Sangue administra o suprimento nacional de sangue, produtos sanguíneos, células-tronco e serviços relacionados para todas as províncias e territórios (excluindo Quebec). O serviço opera um modelo integrado, pan-canadense de prestação de serviços que procura liderar um sistema interprovincial para a doação de órgãos e transplante. O escopo nacional, infra-estrutura e adminsitração fazem do Canadian Blood Service únicos no cenário da saúde canadense. O mesmo é regulado como um fabricante de produtos biológicos pela Health Canada e financiado, principalmente, pelos ministérios provinciais e territoriais da saúde. Canadian Blood Services é uma organização de beneficência sem fins lucrativos.