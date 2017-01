O programa de Monitoramento de Efeitos Ambientais implementado no Canadá chegará ao Brasil

Durante os últimos 20 anos no Canadá, o programa de Monitoramento de Efeitos Ambientais (EEM, sigla em ingês) tem monitorado a saúde de lagos e rios perto de fábricas de celulose e papel e minas de metal para avaliar a condição desses ecossistemas e ajudar na proteção do meio ambiente. O programa EEM publica dados sobre os resultados deste monitoramento.

Em dezembro de 2015, três cientistas do Meio Ambiente e da Mudança Climática, Joanne Parrott, Mark McMaster e Mark Hewitt, co-escreveram e apresentaram um documento de orientação do EEM ao Governador do Espírito Santo em Vitória, Brasil.

O documento contava com orientações para o projeto-piloto ser implementado no Brasil. O mesmo foi aceito pelo governo do Espírito Santo. “Nós três estamos muito felizes em fazer parte desse projeto no Brasil, é realmente fantástico ver o programa de Monitoramento de Efeitos Ambientais desenvolvido no Canadá sendo usado e adaptado para monitorar ecossistemas em outros países”, disse Parrott.