O primeiro protesto dos trabalhadores após as eleições de Ontário

Nove dias depois da eleição de Ontário, milhares inundaram as ruas do Ministério do Trabalho e marcharam para o Queen's Park nesse sábado, 16, em apoio ao salário mínimo de $15 e às leis trabalhistas mais justas. As pessoas vieram de Niagara para Ottawa, Brampton para Oshawa, e se juntaram ao rally carregando cartazes que diziam "NÓS somos o povo" "Tire as mãos do nosso salário mínimo de 15 dólares". Algumas das novas leis trabalhistas de Ontário estão programadas para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2019.