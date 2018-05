O Hot Docs exibe nesta terça-feira e domingo o filme-documentário, O Processo

Filme-documentário sobre o impeachment da ex-presidente, Dilma Roussef, terá três exibições

O filme-documentário, O Processo, da diretora Maria Augusta Ramos, oferece uma visão dos bastidores do impeachment de Dilma Rousseff, a primeira mulher a se tornar presidente do Brasil. O filme retrata o julgamento “político-judicial” na Câmara dos Deputados e, em seguida, no Senado.

Na equipe de defesa do presidente: seu advogado José Eduardo Cardoso e dois senadores que lutam para provar a inocência do Presidente contra uma votação majoritária por um Congresso repleto de corrupção.

Um conto de traição e corrupção, o filme apresenta a história pessoal de Dilma: ela própria presa e torturada pela

ex-ditadura militar do país, ela agora enfrenta um impeachment acusado de crimes fiscais e acusações de corrupção.

Dilma se declara inocente e acusa a oposição de direita de perpetrar um golpe parlamentar. O principal arquiteto do impeachment é o vice-presidente Michel Temer, um de seus ex-aliados.

A técnica de Maria Augusta é totalmente observacional, sem entrevistas e narrações. A câmera captura interações físicas e conversacionais na esfera privada e política, oferecendo aos espectadores um vislumbre das manifestações em massa. O filme testemunha como o impeachment desencadeia uma profunda crise política no Brasil. O documentário olha para o colapso das instituições democráticas no centro da crise e reflete sobre os perigos que muitas democracias enfrentam em todo o mundo.

The Trial – O Processo

20h45 – Domingo, 29 de abril – Hart House Theatre

11h45 – Terça-feira, 1 de maio – Hart House Theatre

18h – Domingo, 6 de maio – Isabel Barder Theatre

Para conferir a programação do terceiro dia do festival, visite o HotDocs.ca