Reveja a inesquecível comemoração espanhola em TO após conquista da Copa da África do Sul

Q uando o reinado espanhol

invadiu a College St. em TO

No Brasil News Memória, vamos falar do maior evento esportivo do Mundo sem relembrar a amarga experiência que foi a Copa de 2014. Que tal voltar a página no tempo e reviver a euforia espanhola em 2010?

A contagiante comemoração espanhola ocupou a capa do Brasil News, da primeira edição de julho de 2010, ao lado da vitória do jóquei brasileiro, Eurico da Silva.

Perdíamos a Copa, mas para nós brasileiros morando noCanadá, Eurico vencia o Queen’s Plate e, ver o jóquei receber o troféu das mãos da rainha Elizabeth, nos encheu de orgulho.

Na época, a seleção brasileira, no comando de Dunga, foi eliminada da Copa da África do Sul ao ser derrotada para a Holanda (2 x 1). O Brasil enfrentou Portugal pela primeira vez em uma copa do mundo, mas a partida não teve gols.

A melhor goleada da competição foi a de Portugal ao vencer a Coreia do Norte (7 a 0). A seleção portuguesa teve a defesa eleita como sendo a melhor da Copa.

Mas a grande seleção de futebol campeã foi a Espanha. A equipe foi à África do Sul embalada com a conquista da Eurocopa de 2008. A partida vitorisa dos espanhóis foi contra a seleção da Holanda com o placar sofrido de 1 a 0. O gol foi marcado na prorrogação.

Minutos após o fim da partida, a College Street, em Toronto, foi invadida pelos espanhóis e amantes do futebol.