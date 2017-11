O ator Pedro Cardoso abandonou entrevista de TV ao vivo em apoio a grevistas

“Eu não vou falar do assunto do qual vim falar.”

Era para ser uma entrevista igual às outras realizadas pelo programa de debates ao vivo, o Sem Censura. Mas o roteiro do programa da TV Brasil teve um fato inesperado. O ator Pedro Cardoso, 54 anos, mais conhecido pelo personagem Agostinho do programa A Grande Família, aproveitou o momento para se solidarizar-se com os trabalhadores da Empresa Brasileira de C omunicação (EBC) que estão em greve há quase duas semanas.

“Quando eu cheguei aqui, encontrei uma empresa em greve. Diante do governo que está governando o Brasil, eu tenho a convicção de que as pessoas que estão fazendo a greve estão provavelmente cobertas de razão. Eu não vou falar do assunto do qual vim falar”, afirmou o ator momentos antes de abandonar o estúdio que foi uma maneira de o ator também manifestar seu repúdio ao presidente da EBC, Laerte Rimoli – que foi nomeado presidente da campanha pelo governo Michel Temer.

Pedro Cardoso aproveitou para criticar o presidente da EBC que ironizou de forma racista declarações da atriz Taís Araújo a respeito da discriminação que pessoas negras sofrem no Brasil. “Eu fiquei sabendo também que o presidente desta empresa, que é uma empresa que pertence ao povo brasileiro, fez comentários extremamente inapropriados a respeito do que teria dito uma colega minha”, disse.