Não sabe o que fazer com o celular antigo?

Os modelos de celulares mudam e a tecnologia também.

Saiba como mudar de telefone sem prejudicar o meio ambiente

Por: Rickey Batcher

Não é novidade dizer que o telefone que você tem no seu bolso ficará fora de moda futuramente. Se você é uma pessoa on-the-go, tecnicamente mais experiente, é provável que você precisará se atualizar em algum momento e os fabricantes sabem disso. O que fazer, então, com seu telefone antigo?

Muitos de nós entendemos que jogar o telefone do ano passado dentro do lixo é prejudicial ao meio ambiente, permitindo que substâncias químicas tóxicas penetrem no solo. Os dados nos dizem que o valor médio de um telefone comum é de cerca de US $ 30, o que coletivamente resulta em uma enorme quantidade de dinheiro (na verdade, mais de um bilhão) em produtos descartados. O que pode ser feito com isso e isso pode ser transformado em dinheiro?

Centros de reciclagem

Com tanto dinheiro relaxando em gavetas ou servindo como pesos de papel caros, a engenhosidade certamente encontrará um método para gerar receita – exatamente o que aconteceu. Várias empresas formularam centros de reciclagem dedicados à aquisição de telefones antigos (e podem até comprar os seus), depois vendem os recicláveis, usam as peças para consertar outros telefones ou aumentam o risco de o telefone descartado ser aberto aos consumidores que compram determinado modelo.

Um negócio surgiu com isso e seu trabalho principal seria reciclar telefones celulares descartados para instituições de caridade. Naturalmente, tanto essas instituições quanto as empresas estão recebendo receita, então é uma situação de ganho / ganho. Os consumidores (pessoas que têm telefones desatualizados) podem doar seus telefones para uma boa causa (possivelmente receber uma redução de impostos), o que gera não apenas receita, mas também valor social.

Talvez isso seja notícia, ou talvez você já esteja ciente do método. Existem vários sites criados para conectar aqueles com telefones antigos com empresas que querem obtê-los. O processo é direto, você entra no nome da marca, clica no botão enviar e recebe o valor do seu telefone antigo.

Como reciclar?

Neste momento você vai avaliar se você quer continuar, se não, você não é obrigado a continuar; se sim, a organização envia um pacote pré-endereçado (geralmente pré-pago) acostumado a delinear seu telefone antigo. Uma vez recebido e processado, seu pagamento designado (geralmente uma verificação da organização) provavelmente será fornecido para seu endereço, o tempo total em torno de 30 dias.

Outras alternativas incluem o leilão do seu celular de segunda mão no eBay (ou outros leilões); colocar um anúncio no Craigslist, etc. Enquanto essas são opções válidas, não há garantia de uma venda; enquanto as empresas de reciclagem (assumindo que seu telefone está em condições de funcionamento) garantirão uma quantia específica em dinheiro. Se você decidir colocar o celular em leilão, ter a embalagem original com um telefone sem riscos aumentará o valor.

Independentemente da sua decisão final, reciclagem, leilão ou doação a instituições de caridade, você descobrirá que há um grande número de opções para que você tenha dinheiro, além de fazer algo de útil para o meio ambiente.