Mulheres são mais saudáveis e vivem mais em países com maior liberdade econômica, revelou estudo

Maior liberdade econômica, mais saúde e longevidade para as mulheres

Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Fraser, as mulheres vivem mais saudáveis,

têm maior longevidade e são mais independentes em países com maiores níveis de liberdade econômica.

Níveis mais elevados de liberdade econômica, a capacidade de os indivíduos tomarem suas próprias decisões sobre o que comprar, onde trabalhar, seja para iniciar um negócio ou se envolver no comércio – melhorar drasticamente a vida das mulheres em todo o mundo. É o que diz o Instituto Fraser, um grupo de pensamento independente e não-partidário de políticas públicas canadenses. O estudo foi divulgado no Dia Internacional da Mulher.

“A liberdade econômica promove economias mais robustas, maiores rendimentos, menos pobreza e melhorias na saúde e na educação”, disse Rosemarie Fike, professora de economia da Universidade Cristã do Texas e autora da Mulher e do Progresso do Instituto Fraser: Impacto da Liberdade Econômica e do Bem-Estar das Mulheres. “No entanto, em muitos países, uma vez que as instituições que protegem a liberdade econômica não são igualmente compartilhadas entre homens e mulheres, é mais difícil, às vezes impossível – que as mulheres aproveitem esses benefícios”, afirmou ela.

Segundo o Instituto Frase r, em algumas partes do mundo as mulheres enfrentam barreiras para possuir propriedade. Elas não podem registrar uma empresa ou celebrar contratos da mesma forma que os homens.

As mulheres também são impedidas de abrir contas bancárias ou de obter empréstimos e enfrentam restrições sobre o tipo de profissão que podem perseguir. Em 19 países, as mulheres precisam da permissão de seus maridos simplesmente para conseguir um emprego.

O Índice Econômico de Liberdade Econômica Mundial do Instituto Fraser foi recentemente ajustado para a igualdade de gênero, o que resultou em menores pontuações para os países onde as mulheres são menos economicamente livre do que os homens.

Quando as mulheres recebem níveis mais elevados de liberdade econômica, suas vidas melhoram notavelmente de várias maneiras importantes

1. Expectativa de vida: as mulheres vivem mais de 15 anos em países com níveis mais elevados de liberdade econômica – 82 anos em comparação com 65 anos.

2. Participação da força de trabalho: nos países onde as mulheres desfrutam de níveis mais altos de liberdade econômica, são quase duas vezes mais propensas a ter um emprego – 45 % em comparação com 24 por cento em países com baixos níveis de liberdade econômica.

3. Independência financeira: mais de 80% das mulheres têm contas bancárias em países economicamente livres, em comparação com apenas 25% em países com baixos níveis de liberdade econômica.

4. Alfabetização de adultos: mais de nove em cada 10 (94%) mulheres podem ler em países com altos níveis de liberdade econômica, em comparação com apenas 60% em países com baixos níveis de liberdade econômica.

“Neste Dia Internacional da Mulher, vamos realmente ajudar a melhorar a vida de mulheres e meninas em todos os lugares, incentivando o acesso igual às instituições que ajudam a proteger a liberdade econômica e que permitem às mulheres em todo o mundo a capacidade de tomar suas próprias decisões econômicas”, disse Fike.