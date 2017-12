Novidades nos consulados brasileiros de Toronto e Vancouver e a opção do visto eletrônico para canadenses

Fique ligado para não enfrentar dor de cabeça na hora de solicitar passaportes e outros serviços consulares em Vancouver. O Consulado daquela cidade ganhará uma nova sede em dezembro. Devido a mudança, a emissão de documentos será suspensa por alguns dias. A nova sede do Consulado será a poucas quadras da atual, no 1111 Melville St.

E o Consulado-Geral do Brasil em Vancouver está sob novo comando. O embaixador Silvio José Albuquerque e Silva assumiu a função de cônsul-geral. Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, ele é graduado em Ciências Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com mestrado em Política Internacional pela Universidade Livre de Bruxelas. Ingressou no Instituto Rio Branco em janeiro de 1986. No Itamaraty, trabalhou no Cerimonial, na Divisão da África, na Divisão de Direitos Humanos e na Divisão de Temas Sociais. Entre setembro de 2012 e julho de 2014, chefiou o gabinete do então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa. Posteriormente, exerceu as funções de chefe de gabinete do Ministro de Estado da Defesa, assessor internacional da Casa Civil da Presidência da República e secretário especial adjunto de direitos humanos do Ministério dos Direitos Humanos. Em junho de 2017, foi eleito para um mandato de quatro anos (2018-2021) como membro do Comitê das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial. No exterior, serviu na Missão do Brasil junto à União Europeia, em Bruxelas, chefiando o setor de direitos humanos. Na Embaixada do Brasil em Bogotá, chefiou o setor de promoção comercial. Na Missão do Brasil junto à OEA, em Washington, voltou a tratar dos temas de direitos humanos. E na Embaixada do Brasil em Santiago, no Chile, chefiou o setor de promoção comercial. O novo cônsul-geral prentende priorizar a interlocução com os brasileiros residentes na jurisdição do consulado, tanto individualmente quanto por meio do Conselho de Cidadãos e entidades representativas dos interesses da comunidade brasileira. Segundo informação publicada no site do consulado, Será atribuída importância não apenas aos serviços consulares tradicionais de proteção, apoio e proteção de brasileiros, mas também à promoção dos direitos civis e sociais (entre os quais o direito à saúde, previdência, educação), nos limites previstos pela Convenção de Viena sobre Relações Consulares e nos acordos bilaterais firmados entre o Brasil e o Canadá. O objetivo central é a busca do bem-estar e do autodesenvolvimento dos nacionais brasileiros que se encontrem na jurisdição deste Consulado-Geral. O embaixador Silvio Albuquerque é casado com a jornalista Ludmilla Duarte e tem quatro filhos (Bernardo, Isabel, Andrea e Tatiana).

Consulado-geral do Brasil passará por reformas

Enquanto o Consulado-Geral do Brasil em Toronto passará por obras de restruturação da sala de recepção para ampliar o espaço. Os trabalhos de reforma devem durar cerca de 10 dias. Para que o atendimento não seja prejudicado devido aos trabalhos de reformulação do local, o Consulado esticou o horário de funcionamento. Quem procurar o Setor de Passaporte e Legalizações do órgão poderá ser atendido das 9h às 16h – de segunda a quinta-feira. Já o horário de funcionamento do Setor de Vistos permanecerá sendo o mesmo: das 9h às 13h. E somente para lembrar que o Consulado estará fechado este mês de dezembro para o feriado do Natal (25) e do Boxing Day (26).