A turnê com a nova safra de filmes de Québec chega a Toronto em abril

Cinéfranco Spécial Québec é uma vitrine da vibrante cena

contemporânea de filmes québécois

O cinema do Canadá que fala francês está com a turnê de filmes com passagem prevista pela cidade de Toronto no mês que vem. A parada é no Carlton Cinemas. Serão dois dias com os últimos lançamentos de produções made in Quebéc. La Tournée du Cinema Québecois é em parceria com a Cinéfranco e retorna a Toronto para a mostra anual no sábado, 14, e no domingo, 15 de abril.

O Cinéfranco Spécial Québec 2018 apresenta seis longas-metragens e um programa de curtas-metragens de jovens indígenas, além de reunir convidados especiais. Na lista, inclui o estimado diretor, dramaturgo, romancista e ensaísta, Bernard Émond, e os diretores, Pascal Plante e Mélissa Lefebvre.

Cinéfranco Spécial Québec abre no sábado, 14 de abril às 14h, com uma comédia estridente de Nicolas Monette. Em Le Trip à Trois, Estelle, que leva uma vida estável e previsível com o marido e a filha, decide mudar o rumo das coisas ao perseguir um trio. Às 16h30, o diretor Pascal Plante responderá perguntas sobre seu filme Les Faux Tatouages (Tatuagens Falsas), um drama sobre Théo, um cara tímido que é surpreendido em sua comemoração de 18 anos ao viver um romance de punk rock.

O programa de sábado termina às 19h com o diretor Bernard Émond (La Neuvaine). Ele estará presente para responder perguntas da plateia após a exibição de seu mais novo filme. Pour Vivre Ici (Um Lugar para Viver) reúne Émond com a atriz Élise Guilbault. Guilbault interpreta uma mulher de sessenta e poucos anos que, após a morte do marido, viaja de sua pequena cidade na Côte-Nord para visitar seus filhos em Montreal e os lugares de sua infância no norte de Ontário.

Programação de domingo

O programa de domingo começa às 14h com Les Scènes Fortuites de Guillaume Lambert (My Intelligent Comedy). É a história do cineasta de 30 anos, Damien,. Ele encontra-se endividado e trabalhan do em uma agência dos correios para terminar seu filme nesta sátira mordaz do cinema de Québec.

Um programa de três curtas-metragens de jovens cineastas indígenas às 16h15 é seguido por Bagages, um documentário híbrido que dá voz aos recém-chegados adolescentes imigrantes em Montreal. Através de dramaturgia, oficinas e produções teatrais, eles falam de suas experiências com sabedoria notável, emoção poderosa e autenticidade desarmante. A co-diretora Melissa Lefebvre participará e dará um Q + A.

Cinéfranco Spécial Québec 2018 encerra com a exibição das 18h do drama do período do mestre de cinema de Québec, Luc Picard,

(Cross My Heart). Montreal, outubro de 1970. Manon, de doze anos de idade, e seu irmãozinho, Mimi, estão prestes a ser colocados em um abrigo. Inspirada pela atual crise política, ela apresenta um plano e toma uma velha como refém para exigir o direito de escolher seu próprio futuro. Cross My Heart é uma história vibrante retratando as fraquezas e traições de adultos visto pelos olhos das crianças.

Como comprar os ingressos

Você pode comprar ingressos online com um cartão de crédito no site: www.cinefranco.com

Ingressos também podem ser adquiridos 30 min. antes de cada exibição. Caso haja ingressos disponíveis, os mesmos podem ser comprados apenas com dinheiro.

Preços dos ingressos: $ 12, Senior e estudantes $ 10 + taxa de serviço

Pacote especial: 4 filmes por US $ 40 ($35 para idosos e estudantes) + taxa de serviço

Les Faux Tatouages; Pour vivre ici; Les Scènes fortuites; Les Rois mongols.

Para detalhes completos do programa, visite o site da Cinéfranco www.cinefranco.com