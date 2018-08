Milhões de dólares serão investidos para combater incêndios florestais em Ontário

Ontário contribui com $100 milhões para combater os incêndios florestais

O premier de Ontário, Doug Ford, anunciou um adicional de $100 milhões para combater os incêndios florestais em toda a província. Desde 1º de abril, Ontário experimentou uma situação de incêndio escalonada, com aproximadamente 120 incêndios florestais atualmente nas regiões central e norte de Ontário.

“Esse dinheiro vai pagar por esforços contínuos de resposta a incêndios, que incluem suprimentos e equipamentos usados ​​para suprimir o incêndio e o trabalho do pessoal de apoio e dos guardas florestais do MNRF”, disse o ministro de Recursos Naturais e Florestas, Jeff Yurek. “Também financiará mais assistência de nossos parceiros fora da província e internacionais, para que possamos continuar combatendo os incêndios de forma agressiva no solo e no ar”.

Cerca de mil bombeiros de Ontário estão atualmente sendo assistidos por cerca de 480 bombeiros e pessoal de apoio, além de aeronaves e outros equipamentos, de outras províncias, parques do Canadá, estados americanos e do México.

“Nossa prioridade número um é a segurança das pessoas e a proteção das comunidades e da propriedade privada”, disse Yurek.

A província de Ontário é líder internacionalmente no manejo de incêndios florestais. Anualmente, o governo oferece financiamento de quase $70 milhões para fornecer operações de linha de frente para incêndios florestais.

Segundo informou a assessoria do Ministério de Recursos Naturais e Florestais, Ontário continuará a dedicar tantos recursos quantos forem necessários para combater os incêndios em toda a província e ajudar a garantir a segurança e proteção das comunidades e da propriedade privada, durante uma das piores estações de incêndio em mais de uma década.