Milhares de pessoas protestam contra Trump e o capitalismo durante o Fórum Econômico Mundial em Davos

Na Suíça, milhares de manifestantes chegaram às ruas de Zurique na terça-feira para protestar contra o Fórum Econômico Mundial em Davos e a visita prevista do presidente dos EUA, Donald Trump. A Suíça empregou pelo menos 5.000 soldados e policiais em Davos; Também impôs uma zona de exclusão aérea sobre a área. Os protestos ocorrem quando o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, está programado para liderar a cúpula de Davos hoje. Trump está programado para chegar amanhã e se tornaria o primeiro presidente dos Estados Unidos a comparecer a Davos em duas décadas. A seguir, declarações do manifestante Paolo Gilardi.

Paolo Gilardi disse: “Enquanto o Conselho Federal Suíço está prestes a receber e desenrolar o tapete vermelho do Sr. Trump, pensamos que as pessoas têm o direito de dizer algo e que esta política é inaceitável porque o objetivo desta política é reduzir o planeta ao fogo e ao sangue, e garantir o domínio das pessoas poderosas no resto do mundo “.