Método é anunciado para projetar melhor tempo de duração dos processos para residência permanente

O Ministério da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá (IRCC), divulgou esta semana mudanças para melhorar o processo migratório envolendo residentes permanentes. Em 31 de julho de 2018, a IRCC começou a usar um método aprimorado para estimar os tempos de processamento de alguns novos pedidos de residência permanente. Os tempos de processamento são projetados e informam aos solicitantes quanto tempo esperamos que a maioria das solicitações sejam realizadas em circunstâncias normais, caso enviadas a partir de hoje.

Com essa mudança em vigor, pode-se estimar melhor o tempo que alguns novos pedidos de residência permanente serão feitos com base em vários fatores, incluindo o número de solicitações atuais que aguardam processamento e o volume de admissões permitido a cada ano sob a imigração plurianual. plano de níveis.

Segundo informou o IRCC, nos últimos anos houve uma redução no tempo de processamento e inventários em muitas categorias de residentes permanentes, ao mesmo tempo em que atendeu à crescente demanda por vistos de visitantes e autorizações de trabalho e estudo. “Essa melhoria no atendimento ao cliente foi possível graças ao aumento plurianual dos níveis de imigração, que permitiu o planejamento antecipado, além de implementar controles de admissão em algumas categorias e usar novos processos inovadores em nossos escritórios no Canadá e no exterior”, segundo informou o IRCC ao Brasil News por email.

Anteriormente, todos os tempos de processamento de pedidos de residência permanente eram apenas históricos e mostravam quanto tempo havia sido gasto para processar 80% das solicitações no ano passado. “Embora esses tempos históricos sejam precisos para a maioria dos aplicativos que estão sendo processados ​​atualmente, prevemos que o novo método para projetar tempos de processamento fornecerá estimativas mais precisas para os clientes”, informaram.

“Melhorar a experiência de serviço dos aplicantes do IRCC tem sido um ponto importante de foco para o meu departamento nos últimos anos. Esta atualização é importante para garantir que nossos tempos de processamento de imigração sejam os mais precisos possíveis e ajudar os clientes a se prepararem melhor para se mudar para o Canadá, caso sua inscrição seja aprovada ”, disse Ahmed Hussen, ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá.

Fatos rápidos

Os novos tempos de processamento projetados serão aplicados aos pedidos recebidos a partir de 31 de julho de 2018 para os casos:

Patrocinando um membro da família

Pais e avós

Classe econômica

Nomeados provinciais (entrada não expressa)

Trabalhadores qualificados (Quebec)

Visto de start-up

Casos humanitários e compassivos

O IRCC alerta que quem já deu entrada em algum tipo de processo, retirar o mesmo e reaplicar não resultará em tempos de processamento mais rápidos:

“Qualquer processamento de caso de imigração já concluído se tornaria nulo e sem efeito e os clientes teriam que aplicar novamente.

Para alguns tipos de processos imigratórios, como Express Entry e Parents and Grandparents, um cliente que retira seu processo de imigração corre o risco de não receber um convite subsequente para se candidatar ou convite para patrocinar”, segundo informaram ao BN.