Londres mantém ordem de prisão de Julian Assange

A Justiça Britânica confirmou hoje sua decisão de manter o mandado de prisão contra o fundador da WikiLeaks, Julian Assange, um refugiado na embaixada do Equador desde 2012.

O ativista australiano procurou asilo na sede diplomática de Londres para evitar sua extradição para a Suécia, que o reivindicou por supostos crimes sexuais, embora a justiça do país nórdico tenha arquivado o caso em maio passado.

De acordo com um relatório do Tribunal divulgado esta semana, o advogado de Assange, Mark Summers, solicitou ao Tribunal de Magistrados de Westminster que suspendesse o mandato de detenção.

A alegação do advogado baseou-se no fato de que a “ordem britânica perdeu o objetivo” após o encerramento do processo e a suspensão de uma prisão internacional.

“Ele passou cinco anos e meio em condições que, sob qualquer ponto de vista, são semelhantes a uma prisão, sem acesso a tratamento médico ou luz solar, circunstâncias perigosas para sua saúde física e psicológica”, acrescentou Summers.

No entanto, os magistrados decidiram rejeitar o levantamento da ordem de detenção e alegaram que os argumentos eram “estranhos e insustentáveis”, uma vez que Assange foi provisoriamente liberado e teve a obrigação de submeter à custódia do tribunal “em tempo hábil”.

O juiz do distrito, Emma Arbuthnot, decidiu que a recusa do australiano em comparecer perante a justiça quando foi estabelecida pela liberdade condicional, representa uma transgressão da lei.

“Se ele não fornece uma causa razoável para não se apresentar diante do juiz, ele será culpado de um crime”, disse Arbuthnot, observando que “uma vez na frente do tribunal, o acusado terá a oportunidade de argumentar essa causa razoável”.

Em julho de 2016, o WikiLeaks publicou 20.000 e-mails pirateados do Partido Democrata dos Estados Unidos, embora Assange declara ser inocente das acusações.

No entanto, o procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, disse no ano passado que a prisão de Assange é uma prioridade.