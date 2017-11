Lançado no Youtube canal que resgata clássicos do cinema e da tevê canadense

Canal no Youtube criado sob medida para nostálgicos

da produção audiovisual canadense

Existe um apetite real para a produção canadense de cinema e tevê no Youtube. Para atender essa demanda,

Canadá Media Fund e o Google Canadá se uniram para lançar encore +, um novo canal do Youtube que oferece aos espectadores canadenses e ao redor do mundo o acesso a uma década de filmes canadenses e da época de ouro da TV. Descobriu-se que existem cerca de 22.000 títulos de conteúdo canadense, financiados pelo setor público, que não estava disponível para o público porque estava preso em análogo. A idéia é ter conteúdo icônico Canadense como Mr. Dressup e The Littlest Hobo, muitas estrelas de hoje começaram sua carreira e permitem que ela seja vista pelo público e pelo mundo.Algumas dessas estrelas estavam no recente lançamento do canal do Youtube, incluindo Jennifer DAle, Sheila McCarthy, Henry Czerny, Aiden Devine e outros. Eles ficaram emocionados pelo fato de que seu trabalho em shows como “Da Vinci’s Inquest“, “Degrassi“, “Little Mosque on the Praire“, “The Boys of St. Vincent” e “My American Cousin” estão de volta.

Muitos desses atores só podiam ver seus primeiros trabalhos em fitas DHS empoeiradas ou transferências digitais caseiras.

Ao longo dos últimos três anos, o Youtube viu um aumento de 400 por cento no horário de exibição para o conteúdo televisivo

canadense, com 90 por cento da audiência sendo de fora do Canadá. Os vídeos enconre+ são beneficiados com recursos gerados pelos anúncios e parte da receita gerada é destinada aos titulares de direitos autorais do vídeos exibidos no canal.