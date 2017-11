Já pensou em seu filho ser um escoteiro? Campanha busca fortalecer ainda mais essa aventura

Dê a uma criança o presente da aventura na Giving Tuesday

Na terça-feira, 28 de novembro , os canadenses podem ajudar oferecer aos jovens o dom da aventura e da autoconfiança ao doar para o programa No One Left Behind de Scouts Canada. Giving Tuesday, que se originou nos Estados Unidos como um movimento para devolver a comunidade após a Cyber Monday, agora expandiu sua boa vontade em toda a América do Norte para encorajar mais pessoas a doar aos outros.

O programa No One Left Behind da Scouts Canada tem o objetivo de reduzir as barreiras de participar do escotismo ao subsidiar a adesão e os custos relacionados, como uniformes, equipamentos ao ar livre e acampamentos. Ao doar para o programa na terça-feira da semana que vem, os canadenses estarão dando aos jovens e às famílias que sofrem dificuldades financeiras o dom da aventura, da amizade e muito mais.

“Todos os jovens merecem a igualdade de oportunidades para desfrutar o que o Estudo Scout oferece de aventuras ao ar livre para experiências iniciais e habilidades de vida importantes que os ajudam a desenvolver indivíduos confiantes e capazes, melhor preparados para o sucesso no mundo”, disse Andrew Price, Comissário Executivo e CEO da Scouts Canada. “Embora o Escotismo já seja muito acessível, reconhecemos que nem todas as famílias têm renda disponível adicional. Queremos garantir que nenhum jovem que quer experimentar o escotismo seja deixado para trás”.

Desde 2010, No One Left Behind apoiou quase 16 mil jovens canadenses. Somente no ano passado, o programa ajudou mais de 3.000 jovens com taxas de inscrição, permitiu que mais de 400 joven s adquirissem uniformes, manuais e equipamentos ao ar livre, enviando 517 jovens para acampar. Para atender à demanda contínua, a Scouts Canada aumentou o financiamento para o programa para quase US $ 500.000 para o ano 2017-18, possibilitado pelo generoso apoio de doadores canadenses.

A Scouts Canada é uma das principais organizações juvenis do país que oferece meninos, meninas e jovens de cinco a 26 anos a oportunidade de descobrir o melhor em si mesmos em um ambiente social, experimentar o crescimento pessoal e desfrutar de experiências que não teriam em outros lugares. As aventuras variam de viagens internacionais, rafting e escalada em rocha para exploração de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), apenas para citar alguns. O registro dos programas Scouts Canada está aberto durante todo o ano no scouts.ca.

Sobre Escoteiros Canadá

Crianças em Escoteiros participam de aventuras, descobrindo coisas novas e experiências que não descobririam em outros lugares. Ao longo do caminho, eles se desenvolvem em indivíduos capazes, confiantes e bem-redondeados, melhor preparados para o sucesso no mundo. Para dezenas de milhares de crianças e jovens em todo o Canadá, Scouts é o começo de algo excelente. A Scouts Canada é a organização líder de educação juvenil do país, oferecendo programação para crianças e jovens de 5 a 26 anos em vários idiomas, refletindo a paisagem e as comunidades multiculturais do Canadá. Scouts Canada é uma organização sem fins lucrativos e um membro da Organização Mundial do Movimento Scout.