Isenção de visto para romenos e búlgaros: Canadá busca mais proximidade com União Europeia

A isenção de visto de entrada para curta estadia para Romênia e Bulgária

começou desde primeiro de dezembro

Cidadãos da Romênia e da Bulgária não precisaram de um visto para viajar para o Canadá por estadias curtas (normalmente por até seis meses) para viagem de negócios, para visitar a família e os amigos, ou para o turismo.

No entanto, semelhante a outros viajantes isentos de visto, eles precisarão de uma Autorização de Viagem Eletrônica (eTA) para viajar para o Canadá ou desembarcar em aeroporto canadense. Com a eTA é possível que os funcionários classifiquem os viajantes sobre possíveis inadmissibilidade antes de embarcarem no voo para o Canadá.

A decisão de levantar os requisitos de visto é um ponto culminante do envolvimento de alto nível com a Romênia e a Bulgária sobre questões de visto que começaram em 2014. “Isso demonstra a importância que o governo do Canadá coloca em suas relações com os dois países e a UE de forma mais ampla”, declarou em nota o Ministério da Imigração, Refúgio e Cidadania.

“O Canadá valoriza os seus fortes laços com a Roménia, a Bulgária e a UE, e estamos satisfeitos por podermos ampliar a viagem sem necessidade de visto aos cidadãos de todos os Estados-Membros da UE. Tornar mais fácil para os romenos e os búlgaros vir para o Canadá incentivarão mais viagens e comércio, o que, por sua vez, criará novas oportunidades comerciais e de investimento para os canadenses e os europeus “, afirmou Ahmed Hussen, Ministro da Imigração, Refúgio e Cidadania do Canadá.

Fique Ligado

· O site do Governo do Canadá, Canada.ca/eTA, é o único site válido para os viajantes solicitarem uma eTA.

· A aplicação de um eTA é um processo on-line simples e barato ( $ 7 CAD) que leva minutos para ser concluído. Todos os viajantes precisam de um passaporte, cartão de crédito ou débito, um endereço de e-mail e acesso à internet.

· Entre 1 de maio e 30 de novembro de 2017, os romenos e búlgaros elegíveis puderam solicitar uma eTA, em vez de um visto, para voar para o Canadá.