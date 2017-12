Temperatura congelante pode ameaçar a saúde e a vida dos animais, alerta entidade canadense

Cuidados e prevenções para o seu animal durante um dos invernos que promete ser o mais frio dos últimos anos

À medida que o clima frio extremo se alastra pela província de Ontário, o Society for The Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) está recebendo um número elevado de chamadas relacionadas a preocupações com animais deixados expostos ao frio. Por isso, queremos lembrar aos donos que o clima frio pode afetar a saúde dos animais de estimação.

Aqui estão alguns cuidados com animais domésticos:

Quando a temperatura cai para níveis congelantes, os animais de estimação não devem ser deixados do lado de fora por períodos prolongados. Gatos e cachorros pequenos são particularmente vulneráveis ​​a temperaturas frias.

Mantenha os gatos em ambientes internos e proteja seus cachorros de congelamento ou hipotermia, levando-os para fora por períodos curtos durante o tempo frio. Camisolas para cães ou casacos também são uma opção para cachorros curtos ou cachorros que requerem uma camada extra de calor.

Sal e outros produtos químicos usados ​​para derreter neve e gelo nas estradas e calçadas podem irritar e queimar as patas sensíveis do seu animal de estimação – e podem causar lesões se ingeridas. Use uma toalha úmida para limpar as patas e a parte inferior do seu animal de estimação depois de estar fora.

Proteja os cães quando estão ao ar livre

As leis do Canadá exigem que os animais recebam abrigo e cuidados adequados. Enquanto o SPCA de Ontário recomenda os donos manterem o cão em ambientes internos. Cães ao ar livre devem receber abrigo adequado e um fornecimento constante de água doce.

Os Padrões de Cuidados sob o SPCA Act de Ontário exigem que os cães que vivem principalmente ao ar livre sejam providos de um tipo de estrutura tipo gabinete que o acomode e que seja usa em todos os momentos. O gabinete deve ser resistente à intempérie e isolada, e o tamanho e o design devem ser adequados e apropriados para o cão.

Se o seu cachorro estiver amarrado do lado de fora, assegure-se de que a coleira ou corda permitem que o animal se mova livremente. O animal deve poder acessar seus alimentos, água e abrigo.

Verifique a água e o alimento do seu animal de estimação com freqüência para garantir que não esteja congelado e use uma tigela de plástico ou cerâmica, em vez de metal, para evitar que a língua do seu cão fique presa à superfície metálica quando essa estiver muito fria. Existem também tigelas aquecidas e / ou isoladas que impedem a congelação da água.

Evite que o carro seja uma ameaça

Nunca deixe seu gato ou cão sozinho em um carro durante o tempo frio. Os carros mantêm o frio, o que pode causar a congelação do seu cão até a morte.

Além disso, esteja ciente de que gatos que procuram calor embaixo de veículos. Quando o motor é iniciado, o gato pode ser ferido ou morto pelo cinto do ventilador. Faça questão de bater no capô ou tocar a buzina antes de ligar o motor. Isso irá alertar os gatos que possam estar se escondendo em seu veículo.

Outro perigo para os animais de estimação nesta época do ano é o etileno glicol, que é encontrado em líquidos anticongelantes e de freio e é mortal para todos os animais. O produto é doce, então os animais podem ingerir o mesmo, e apenas uma quantidade muito pequena pode ser fatal. Esteja alerta para derramamentos de anticongelante quando durante caminhadas.

“Se é muito frio para você sair, está muito frio para o seu animal de estimação. O clima frio afeta os animais, assim como isso afeta as pessoas “, afirma Connie Mallory, inspetora-chefe da Ontario SPCA. “Pode haver consequências legais se você não prestar os cuidados necessários aos seus animais”.

Para denunciar um animal em perigo, ligue para o centro de despachos do SPCA da província de Ontário pelo: 310-SPCA (7722).