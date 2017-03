Instagram toma decisão DRÁSTICA contra bullying nos comentários do app

Em um post no blog oficial do app, o CEO e co-fundador do Instagram, Kevin Systrom, anunciou as boas novas: uma nova ferramenta que te permite filtrar comentários–ferramenta que só era disponível para celebridades.

Para acessar a novidade é bem simples. Basta clica no botão de ‘configurações’ e ir na aba ‘comentários’. Lá você pode fazer uma lista de palavras ‘proibidas’. Comentários que tiverem essas palavras serão banidos antes mesmo de você poder ler. É um grande salto contra o bullying online, né?

“Hoje estamos dando um grande passo para tornar o Instragram um app onde as pessoas podem realmente se expressar livremente”, disse Kevin.

A atualização vai estar disponível gradualmente, mas deve chegar a todos os usuários em breve.