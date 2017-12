Inscrições abertas para bolsas de estudo no Canadá para estudantes luso-canadenses

Se você é estudante luso-canadense,

não perca a chance de conquistar a tão sonhada bolsa de estudo

A Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadense anunciou que já se encontram disponíveis as candidaturas para o programa das bolsas de estudo da FPCBP, edição 2018. Destaca-se este ano a inclusão de uma bolsa de estudo oferecida pela Universidade dos Açores, que foi o resultado de uma deslocação aos Açores em Julho de 2017 pela residente da FPCBP Michelle Jorge e pelo diretor-executivo, Matthew Correia. Ambos assinaram um protocolo com a reitoria da instituição educacional para o período de um ano.

As bolsas de estudo dividem-se nas categorias: High School (grade12); College; University Undergraduate, e University Graduate

Os Prémios Especiais incluem:

· BMO Bank of Montreal Leadership Excellence Award (1)

· Scotiabank Community Involvement Award in Honour of Teresa Melo (1)

· Universidade NOVA de Lisboa Award (4)

· Universidade NOVA de Lisboa Summer Course (2)

· Universidade dos Açores Award (1)

Ainda têm as bolsas de estudo oferecidas pela Universidade NOVA de Lisboa para o curso de Mestrado em Economia ou Negócio. Também foram inclusas duas bolsas para os cursos de verão oferecidas pela mesma universidade.

Para ser elegível a uma bolsa de estudo da FPCBP, os alunos devem preencher todos os requisitos no formulário de inscrição disponível no www.FPCBP.com e enviá-lo até às 16h do dia 11 de janeiro de 2018. A avaliação das candidaturas são feitas por um painel independente de professores e à distância do conselho de administração da FPCBP.

As bolsas de estudo, iniciadas pela FPCBP há mais de três décadas, é o mais antigo programa de bolsas na comunidade portuguesa no Canadá, atribuindo mais de um milhão de dólares para jovens luso-canadianos. O objetivo é incentivar os mesmos a prosseguirem o ensino superior e alcançar o seu potencial máximo.

Em 2017, ao assinalar o 35º Aniversário da FPCBP, o programa bateu o recorde ao conceder 40 bolsas de estudo, sendo esse o maior número atribuído até a data, resultado da popularidade na procura do programa e da generosidade dos empresários – a maioria portugueses financiadores do programa.

A entrega das bolsas de estudo e os Prêmios de Excelência Empresarial irão decorrer no dia 24 de Março de 2018, no 36º Jantar Anual de Gala da FPCBP, que será realizado no Pearson Convention Centre, em Brampton.