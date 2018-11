Imigração canadense quer trazer mais profissionais qualificados para o país

O Ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania (IRCC), Ahmed Hussen, anunciou onovo plano plurianual de níveis de imigração para 2019-2021. Este novo plano de imigração beneficiará todos os canadenses porque os imigrantes contribuem para o crescimento econômico do Canadá e ajudam a manter o Canadá competitivo em uma economia global, segundo informou o ministro ao BN por email.

O novo plano baseia-se na forte base económica definida no plano de níveis do ano passado e continua a crescer de forma responsável o número de residentes permanentes Canadá recebe anualmente para 330.800 em 2019, 341.000 em 2020 e 350.000-se aproximando de 1 por cento do Canadá população em 2021.

O ministro Hussen destacou a importância da imigração econômica para estimular a inovação no país. É por isso que o plano de imigração do governo continua focado em atrair os melhores e mais brilhantes de todo o mundo, com a maior parte do aumento em 2021 conspirando para a imigração econômica altamente qualificada. “Os recém-chegados estão ajudando as empresas canadenses a terem sucesso e crescimento no setor de tecnologia da informação e comunicação, onde um terço dos funcionários são imigrantes”, foi afirmado em email à nossa redação.

No email, o IRCC afirmou que “o Canadá acolheu gerações de imigrantes que trouxeram seus talentos e fazem parte de comunidades locais em todo o país. A imigração é um pilar central do futuro sucesso econômico do Canadá. Além de estimular o crescimento econômico, a imigração ajuda a enfrentar os desafios que nosso país enfrenta com o envelhecimento da população e desempenha um papel crucial para manter nosso país na vanguarda da economia global”.

“O novo multi-year plano de níveis de imigração suporta empregadores e empresas canadenses, garantindo que eles têm a mão de obra qualificada de que necessitam para estimular a inovação e ajudar a manter nosso país na vanguarda da economia global. Construir sobre a base sólida estabelecida no ano passado e continuar a aumentar a imigração econômica ajudará o Canadá a permanecer competitivo e atrair talentos de todo o mundo “, disse Ahmed Hussen, ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania