Imigração canadense amplia limite de idade para dependentes

O governo canadense ampliou o limite de idade dos dependentes de 19 para até 22 anos para fins do programa de Cidadania e Imigração no Canadá. Para o Ministério da Imigração, Refúgio e Cidadania, a mudança ajudará mais famílias de imigrantes permanecerem juntas. No anúncio feito recentemente, o governo canadense afirmou em nota que a medida faz com que as famílias dos recém-chegados sejam capazes de permanecerem juntas, contribuindo para a sua integração no Canadá e a capacidade de trabalhar e contribuir para as comunidades.

A mudança aplica-se aos novos processos recebidos pelo Departamento de Imigração canadense (IRCC) em 24 de outubro de 2017 ou após essa data. Os pais que querem saber se o filho está qualificado para o programa de dependente para fins de imigração deve consultar a seguinte página do governo na internet: http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/sponsor/aod-tool.asp

Para ajudar ainda mais famílias a permanecerem juntas, o governo introduziu uma política pública que permitisse a adição ou o patrocínio de algumas crianças cujos pais tiveram aplicações existentes no processo em 3 de maio, 2017, ou que deram no processo desde esse tempo.

O ministro da Imigração, Refúgio e Cidadania,

Ahmed Hussen.

Os requerentes de residência permanente que desejem adicionar ou patrocinar uma criança a política pública também podem verificar a nossa ferramenta Web para ver se o seu filho se qualifica – especificamente, se tiverem 19, 20 ou 21 anos de idade em 3 de maio de 2017, ou na data em que é recebida a documentação dos pais, entre 3 de maio e 23 de outubro de 2017. Os requerentes devem notificar o IRCC o mais rapidamente possível, utilizando um formulário Web, uma vez que o período de notificação terminará em 31 de janeiro de 2018.

Uma vez que IRCC foi recomendado, a pessoa é contactada diretamente para serem informados precisará ser feito para patrocinar ou adicionar seu filho na documentação do processo imigratório.

Aqueles que não se qualificam como dependentes podem ainda ter várias outras opções. Visite o site da IRCC para descobrir as maneiras que alguém pode ser elegível para imigrar para o Canadá.

“Ao tornar o nosso programa de imigração mais inclusivo, o governo do Canadá está demonstrando seu compromisso com a reunificação familiar. Elevar o limite de idade não só beneficia os imigrantes cujas famílias podem ficar juntas, mas também ajuda a tornar o Canadá um destino de escolha para os imigrantes, proporcionando benefícios econômicos e sociais significativos para o nosso país”, afirmou Ahmed César, Ministro da imigração, Refúgio e Cidadania.