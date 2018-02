A força do voluntariado no Canadá

Seis em cada dez canadenses já voluntariaram

em algum momento de suas vidas

Mais da metade da população canadense dedicou parte do tempo livre nos últimos anos voluntariando, segundo a Statistics Canada. Conheça um Brazilian Canadian e o trabalho voluntário dele para uma igreja de Toronto. E abrimos as portas de uma outra entidade que também está à espera de quem busca ajudar o próximo sem esperar nada em troca.

O Inquérito Social Geral (GSS) de 2013 revela que 59% da população com 15 anos ou mais – ou seja, 17 milhões de canadenses, ofereceram parte de seu tempo para uma organização sem fins lucrativos.

Todos nós sabemos que quem abraça o voluntariado investe o tempo livre com a certeza de um retorno bastante lucrativo. São novos conhecimentos e técnicas adquiridos, e a interação com outras pessoas ajuda a construir o tão badalado networking – um aliado indispensável quando o assunto é mercado de trabalho e ampliação da rede de amizade.

O engenheiro de computação, Fabrício Moraes, conhece muito bem o valor incalculável do voluntariado. Há seis anos, ele pisou pela primeira vez na Metropolitan Community Church of Toronto (MCCT) e, desde então, tem construído uma sólida relação de trabalho voluntário e amizade por lá.

“Quando cheguei a Toronto, vindo de Ottawa, eu não conhecia ninguém. Então, busquei um local onde eu pudesse voluntariar e fazer amigos. Foi quando a MCCT apareceu na minha vida e estou lá até hoje’’, disse ele.

Nascido em Santos (SP), Fabrício Moraes é analista de negócios com 15 anos de experiência na área de tecnologia da informação e hoje trabalha como consultor para o governo do Canadá.

Segundo Moraes, a decisão de voluntariar para a igreja surgiu quando ele participou de uma feira realizada no 519 Community Centre – um centro comunitário localizado na Vila Gay de Toronto e que desenvolve atividades para o público LGBTQ. ‘’A MCCT estava buscando por voluntários e resolvi tentar’’.

Uma das tarefas de Moraes é o de coordenar uma equipe de dez voluntários e a missão de cada um, que inclui ele próprio, é a de transmitir pela internet a celebração eucarística da MCCT nas manhãs de domingo para o website da igreja e para as redes sociais – Facebook e Youtube.”São duas pessoas por domingo e cada voluntário trabalha um domingo por mês”, afirmou.

‘’Geralmente estou na igreja todos os domingos por uma hora e meia e gasto umas outras oito horas por mês entre emails, preparação do cronograma de traballho e estatisticas de audiência da (celebração) pela internet’’, afirmou ele.

Segundo Moraes, um motivo explica a inspiração para estar engajado com as atividades de voluntário para a MCCT. ‘’É o fato de estar entre amigos e sentir que o meu trabalho é importante e valorizado’’.

Para fazer parte do time de voluntários da MCCT, Moraes afirma que é importante não apenas visitar o website da igreja (mcctoronto.com). ‘’No website tem uma área de voluntários, mas é sempre interessante visitar os serviços para conhecer um pouco da proposta da igreja e observar se a pessoa ‘feels like home’.”

A MCC Toronto fica localizada no 115 da Simpson Avenue. As celebrações acontecem sempre aos domingos às 11h e às 19h.

Por dentro da West Neighbourhood House

Outra instituição que está sempre de portas abertas para receber novos voluntários é a West Neighbourhood House, a antiga St. Christopher House. Danielle Benton e Cristina Tozzi, ambas ligadas aos programas de voluntariado da instituição, explicam ao Brasil News como funciona a West NH. Um convite para que nossos leitores sejam motivados a fazerem parte da equipe de voluntários da entidade.

Vocês poderiam falar sobre a instituição e que tipo de programas a entidade oferece?Trabalhamos em seis locais, oferecendo programas e serviços para pessoas de todas as idades. Oferecemos programas para adultos mais velhos, pessoas com deficiência e seus cuidadores; programas de abuso de mulheres; de Serviços de imigrantes e refugiados; de aprendizagem de adultos; programas para crianças e jovens; e uma escola de música. Em nossos outros cinco locais, o West NH oferece programas adicionais como Serviços de Emprego, Empoderamento Financeiro e Clínica Tributária, serviços de apoio domiciliário para idosos, espaço comunitário para adultos envolvidos na rua e um programa para jovens recém-chegados, entre outros.



Quais são os tipos de trabalho voluntário oferecidos pela instituição?

Se é ensinar uma criança a ler ou entregar uma refeição para um idoso, os voluntários fazem uma diferença incrível na vida de outros através do voluntariado. Há muitas maneiras pelas quais os voluntários se envolvem. Atualmente, está disponível em nosso site: http://www.westnh.org/volunteer/volunteer .

Quanto tempo (horas, dias) é necessário para se dedicarao trabalho voluntário?

A West Neighborhood House agradece o compromisso e a dedicação dos nossos voluntários. O compromisso dependerá da posição, mas, em média, pedimos compromisso de seis meses a um ano, de duas a três horas por semana. De vez em quando também temos oportunidades que são boas opções para aqueles que não podem dedicar esse tempo ao voluntariado.

Quem é qualificado para trabalhar como voluntário e quais os benefícios oferecidos pelo voluntariado?

Diferentes posições exigiram diferentes conjuntos de habilidades pessoais e características. No nosso site, você pode encontrar nossas atuai

s posições voluntárias com a descrição de seus requisitos. O voluntariado é uma ótima maneira de compartilhar habilidades pessoais por uma boa causa. É uma oportunidade para aprender novas habilidades, conhecer novas pessoas, criar redes e criar novas amizades, ganhar experiência de trabalho valiosa e fazer uma diferença positiva em sua comunidade.

Qual é o perfil das pessoas que trabalham como voluntárias na West NH?

Nossos voluntários são de todas as idades, orígens e experiências étnicas e raciais. Nossos voluntários são tão diversos quanto as comunidades com as quais trabalhamos.

O que é necessário para ser voluntário?

Para se tornar um voluntário, é necessário passar por um processo de inscrição e entrevista. Os voluntários que pretendem trabalhar com pessoas vulneráveis, como crianças, jovens e idosos também devem passar pela triagem de verificação policial. Para obter mais informações sobre o processo de inscrição, entre em contato conosco. Os candidatos voluntários podem nos enviar um e-mail ( volunteers@westnh.org ) ou ligar para (416) 532-4828 . Os interessados também podem nos seguir no Facebook: West Neighborhood House Volunteers

Ovoluntariado virtual

O número de instituições que está de portas abertas para receberem voluntários é gigante. Confira quatro delas que reúnem atividades bastante diversificadas e que podem ir de encontro ao seu perfil. Primeiro, começamos com a ACCES Employment que oferece o voluntariado virtual.

ACCES Employment – o voluntariado virtual conecta os recém-chegados com profissionais que trabalham em todo o Canadá. Esta é uma ótima opção de voluntariado para aqueles que têm tempo limitado ou são incapazes de viajar para eventos na Região Metropolitana de Toronto (GTA). Como um voluntário virtual, sua experiência impactará positivamente nossos buscadores de emprego tanto local quanto de todo o mundo. As oportunidades de voluntariado virtual podem incluir as seguintes atividades:

– Participar de webinars relacionados à procura de emprego (20-30 minutos sobre um assunto escolhido);

– Grupos de empregadores com sessões de perguntas e respostas via videoconferência;

– Sessões de informações de carreira;

– Chats do Twitter (tópicos a determinar);

– Entrevistas simuladas virtuais,

– Sessões Virtual Speed Mentoring (é necessário um grupo de mais de seis pessoas).

accesemployment.ca

YMCA Canada – Existe uma gama de oportunidades de trabalho voluntário oferecidas pela YMCA. São atividades ligadas diretamente ao corpo diretor, aulas de ginástica ou ajudando em campanhas beneficentes promovidas pela instituição.

ymca.ca

Food Banks Canada – Mais de oitocentos mil canadenses usam o Food Banks todo mês. O banco de alimentos mantém uma rede com 700 unidades espalhadas pelo país com três mil programas sob comando da instituição. Eles estão sempre de portas abertas para doações e gente para voluntariar.

foodbankscanada.ca

The Salvation Army – O trabalho com voluntários da entidade já soma mais de um século. Seja servindo uma refeição de Natal ou cuidar da estocagem das prateleiras de um banco de alimentos, tudo é válido. Caso seja selecionado após preencher fomulário de inscrição disponível online, você poderá ser escalado para trabalhar em abrigos, bancos de alimentos, igrejas, centros de serviços sociais e muito mais. Há oportunidades de voluntariado para individuais ou em grupos.

salvationarmy.ca