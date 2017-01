Fios platinados; como ter, manter e cuidar do cabelo (super) claro

T

enho visto ultimamente uma demanda muito grande com relação ao loiro platinado. Na verdade nem sei dizer quando começou e de onde surgiu essa ideia de loiro platinado. Provavelmente alguma atriz de novela ou algo assim que virou moda. Eu particularmente acho bonito porem como tricologista que pensa na saúde do cabelo fico desesperada quando alguém entra no salão com o cabelo mais saudável do mundo e diz que quer platinar o cabelo.

Antes de pensarem em platinar acho que o ideal e fazer algumas perguntas a si mesma, tais como: estou disposta a gastar mensalmente o triplo que gastava antes com produtos para manutenção? Tenho tempo disponível para no mínimo 1 vez por mês fazer hidratações e reconstruções? Tenho condições financeiras de frequentar um salao para retocar a raiz a cada 15 dias? Quando o cabelo começar a afinar e a quebrar estou disposta a cortar o cabelo? Ou quero mante-lo comprido? Quando meu cabelo estiver bem poroso devido a consecutivas aplicações de descolorante e for usar um toner e o cabelo “chumbar”. Estou disposta a andar com o cabelo roxo por alguns dias? Não poderia ir na piscina, a tendência e de ter o cabelo verde ..estou ok com isso?

Se todas as repostas foi SIM, siga em frente, se ficou em duvida ou respondeu categoricamente Não a alguma delas…desista da ideia e continue como esta.

Claro que nem todos esses resultados aconteceram com todas, vai depender muito da cor natural do seu cabelo . Hoje existem produtos que dizem proteger o fio quando for fazer a descoloração, e realmente funciona, porem não são milagrosos. O profissional deve seguir as instruções de uso e também diagnosticar corretamente a situação de cada fio , além de esclarecer ao cliente de que ele poderá passar por uma fase “ laranja “, não so durante o processo mas também após onde a tendência e do cabelo ficar fique amarelado com o tempo, além de sobre a correta manutenção para um cabelo mais saudável.

Enfim, se resolveu ter um loiro platinado, esteja disposta a investir não só na sua mudança de visual mas também em produtos que realmente irão manter seu cabelo o mais saudável possível. E lembre-se não adianta fazer uma semana sim e relaxar na próxima pois o seu cabelo ira implorar por tratamentos.

Mas devo confessar, aplaudo aquelas que tem a coragem de platinar sem medo.