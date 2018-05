A festa de aniversário marcada pela emoção e fé

Pastor Wagner da Costa celebrou aniversário ao lado da família,

dos amigos e de membros da igreja Assembleia de Deus

Quem compareceu à comemoração de aniversário de 60 anos de idade do pastor Wagner da Costa no dia 12 de maio testemunhou o legado de fé religiosa que ele construiu ao longo de décadas. A festa de aniversário contou com a presença de pastores de outras congregações da igreja. Entre eles, os pastores da República Dominicana: Roger Fernandez, Elvis Saad e Leonardo dos Santos. Na lista de convidados, esteve também presente o pastor Geziel Gomes – que participou de um capítulo importante na história religiosa do pastor Wagner.

O começo da jornada de fé

A longa jornada de fé do pastor Wagner começou na juventude, quando aos 22 anos de idade, ele tomou “a decisão de aceitar Jesus”, disse. “Em um domingo eu fui à igreja e adivinha quem estava pregando? Pastor Geziel Gomes. E no primeiro dia eu aceitei Jesus como sendo o meu Salvador”, confidenciou ele no altar da igreja.

Segundo o pastor Wagner, foi a partir de uma conversa motivadora em um hotel com o pastor Geziel, em Boston, que ele decidiu vir morar no Canadá. Uma decisão que o religioso tomou ao lado da esposa, Rose da Costa.

“A vara de Deus está na tua mão”

A dedicação do pastor Wagner ao Ministério da Igreja Assembleia de Deus de Toronto já soma 19 anos. A caminhada de fé dele ao longo dos anos foi parabenizada pelo pastor Geziel Gomes – que veio de Los Angeles para a festa. “Ao pastor, Deus deu o direito e o dever de gerir os destinos da igreja. Continue pastor Wagner. A vara de Deus está na sua mão”, pregou o pastor Geziel antes do jantar que foi oferecido aos convidados. ”Outro pastor que eu quero honrar nessa noite é Ouriel de Jesus. Foi ele quem fez o convite para que eu viesse para Toronto”, disse o pastor Wagner.

Motivação para a fé

Ordenado como pastor em 1998 e com uma vida religiosa que começou antes e que já soma décadas, pastor Wagner tem uma explicação para o que o motiva a mantê-lo firme na fé até hoje. “Quando você tem pessoas que te apoiam, quando você tem ovelhas obedientes, leais, então isso nos ajuda muito”, afirmou.

O pastor Wagner da Costa já trabalhou como garçom, entregador e corretor de imóveis. Ele é casado há 30 anos com a pastora, Rose da Costa, e do casamento nasceram Jennifer e Julie. O casal também tem filhos adotivos.