Federação do Trabalho distribuirá hoje mensagens de Dia dos Namorados a funcionários da Tim Hortons de 25 cidades de Ontário

Moradores da província de Ontário estão entregando mensagens de Dia dos Namorados para trabalhadores em mais de 200 estabelecimentos Tim Hortons hoje. São mensagens de apoio e informações adicionais sobre direitos trabalhistas. A ação está sendo organizada pela Federação do Trabalho de Ontário. A OFL organizou o Dia Nacional de Ação, em 19 de janeiro, que teve reuniões em mais de 50 locais de Tim Hortons em todo o Canadá.

“O Dia dos Namorados é o momento de dizer às pessoas que você as ama, valoriza e as apoia”, disse o presidente da OFL, Chris Buckley. “É claro que alguns chefes estão enviando a mensagem oposta aos seus funcionários através de bullying e maus tratos. Queríamos dizer a esses trabalhadores que eles são valorizados e merecem um tratamento justo, e queremos fornecer-lhes informações sobre os direitos que eles têm”.

Enquanto milhões de trabalhadores estão desfrutando salários mais altos e melhores condições de trabalho, algumas corporações, como Tim Hortons, estão tentando recuperar os salários mais altos por meio de outras represálias no local de trabalho. Algumas ações incluem cortar o feriado de dezembro e reduzir horas, segundo informou a OLF em nota à nossa redação.

“A maioria do povo de Ontário está consternado em ouvir como os trabalhadores estão sendo tratados e estão exigindo melhorias”, disse Deena Ladd, coordenadora do Centro de Ação dos Trabalhadores. “O fato de que muitas pessoas estão se tornando públicas com esses tipos de abusos mostra que os trabalhadores estão alimentados com a ganância corporativa e sabem que eles têm o apoio público por trás deles. Pretendemos continuar lutando até que todos os trabalhadores desfrutem os benefícios de um salário mínimo mais alto e leis trabalhistas mais justas “.

Segundo a Ontario Federation of Labour, este dia de ação realizado em 13 de fevereiro em apoio aos trabalhadores da Tim Hortons, é parte da Luta por $15 e Equidade, e o impulso do movimento trabalhista para garantir os direitos dos trabalhadores independente se os mesmos pertencem a um sindicato ou não. A Federação do Trabalho de Ontário, que representa 54 sindicatos em todo o Ontário, e o Centro de Ação dos Trabalhadores, que representa trabalhadores não sindicalizados, são parceiros importantes na campanha com centenas de organizações religiosas, estudantis e comunidades de combate à pobreza.