Guerra de informações e fake news. A ‘trumpmania’ foi a bola da vez na Rússia de Putin nas últimas eleições americanas

Filme-documentário do Hot Docs revela táticas de guerra da informação

ao revelar um jornalismo entre o que é real e o que é mentira

Our New President (Nosso Novo Presidente)

por Angie Driscoll

A história da eleição de Donald Trump é totalmente propaganda. Por turnos, para horror e hilário, Our New Presidente usa imagens da mídia e fontes on-line para expor a intromissão da Rússia nas eleições presidenciais de 2016 nos EUA. O uso impressionante e irreverente da música e do som anima as imagens que revelam um império de notícias falsas e táticas de guerra de informação. “O tempo do jornalismo imparcial acabou”, afirma Russia Today, a única fonte de notícias no país. O jornalismo é agora usado para moldar valores e morais, a propaganda é explícita e os fatos são “panquecas informativas” e “informação alternativa”. Soa familiar?

O que é mostrado no filme?

Tudo começa com Hillary Clinton e a maldição do Princesa da múmia siberiana. Uma viagem pelo buraco do coelho de

notícia falsa. O Nosso Novo Presidente é uma sátira sobre a mídia russa e sua opinião sobre a política americana. Em movimento

entre a rede controlada pelo Kremlin e reinterpretações desta notícia pelos russos, o filme registra a eleição de Trump produzida pela máquina de propaganda de Putin. Supervisionado por Dmitry Kiselyov, apresentador do programa de notícias mais assistido Televisão russa, um império de mídia trabalha longas horas para sabotar Hillary Clinton enquanto celebra Donald Trump. Passando pelo primeiro ano de Trump no governo, uma peça

de notícias falsas, o filme compila material produzido por três canais: Russia-1, Russia Today e a rede NTV. Um filme sobre a notícia que é totalmente desprovida de declarações verdadeiras. Um retrato da propaganda moderna e sua disseminação em todo o mundo. Prepare-se para o “True” história do presidente americano.

