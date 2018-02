Existe alguém na comunidade que te inspira? O Canadian Immigrant Awards 2018 está recebendo indicações de nomes

Atenção comunidades em geral!

Estão sendo aceitas até 26 de fevereiro indicações para o Canadian Immigrant Awards 2018

Um em cada cinco canadenses nasceu no exterior e agora chama o Canadá de lar doce lar. Para reconhecer o talento e a dedicação deles ao país que eles escolheram para morar, a Canadian Immigrant e o Royal Bank of Canada estão convocando nomeações para o 10º prêmio anual RBC Top 25 Canadian Immigrant Awards. Ao longo dos últimos dez anos, histórias de sucesso e de inspiração desses imigrantes canadenses foram reconhecidas. Gente que tem demonstrado incríveis contribuições e realizações em suas comunidades e para o país.

A premiação é apresentada pela Canadian Immigrant, uma plataforma nacional de multimídia criada para ajudar os imigrantes a se estabelecerem e serem bem sucedidos no Canadá. A iniciativa tem sido apoiada pelo patrocinador fundador e titular do Royal Bank of Canada desde 2009. Na lista de vencedores, incluem dois ex-governadores gerais do Canadá, Adrienne Clarkson e Michaëlle Jean; o apresentador nacional Ian Hanomansing; o chefe da estrela Vikram Vij, o empresário / produtor de filmes Ajay Virmani e a bailarina Chan Hon Goh, para citar apenas alguns.

Diversidade e reconhecimento

“Este é um ano muito especial para o RBC Top 25 Canadian Immigrant Awards“, disse Margaret Jetelina, editora da revista Canadian Immigrant. “Reconhecer as contribuições dos imigrantes para o Canadá é importante, pois a população do nosso país vem se tornando mais diversificada do que nunca. Todos os anos, os vencedores do RBC Top 25 são muito diversos em formação profissional e ascendência, mas uma coisa que todos têm em comum é um profundo desejo de retribuir ao país que eles escolheram para viver. ”

Esse também será o quarto ano que o RBC seleciona um dos vencedores do Prêmio RBC Entrepreneur e do segundo ano para o Prêmio Juventude, que reconhece as conquistas de jovens imigrantes (entre 15 e 30) que estão fazendo a diferença em seu novo país por meio da realização e / ou serviço e mostram um grande potencial como construtores do países a longo prazo. Semelhante ao nosso Prêmio RBC Empreendedor, o Prêmio Juventude será uma honra adicional dada a um dos vencedores do RBC Top 25. Não é necessário um processo de aplicação especial.

O que há de novo?

Este ano é o Settlement Agency Award. A Canadian Immigrant e o RBC querem reconhecer o incrível trabalho que as agências de assentamento de imigrantes estão fazendo para ajudar os recém-chegados a se integrarem e serem reconhecidos no Canadá. Paralelamente à campanha do RBC Top 25, são aceitas indicações das principais agências das comunidades que trabalham para integrar os imigrantes no país. Uma lista restrita será divulgada em www.canadianimmigrant.ca/rbctop25 para um processo de votação online. Uma agência será selecionada para receber o Settlement Agency Award 2018.

“Esses prêmios celebram as contribuições significativas que os imigrantes canadenses fizeram em comunidades de todo o Canadá”, disse Ivy Chiu, Diretora Sênior da Estratégia para Novatos do RBC. “Ao refletir sobre as incríveis conquistas que vimos nos últimos dez anos, podemos olhar para frente e orgulharmos de tudo o que conseguimos juntos e de tudo o que faremos nos próximos anos.”

Elegibilidade

Um candidato pode ser qualquer pessoa que tenha imigrado para o Canadá e, desde então, contribuído para o sucesso e elevação deste país e / ou suas comunidades. Os resultados podem ser profissionais ou pessoais. Os candidatos devem ter a residência permanente ou o status de cidadão no Canadá e devem residir no país.

Processo de indicação

As indicações podem ser feitas visitando a canadianimmigrant.ca/rbctop25 até 26 de fevereiro de 2018, 11:59 pm EST. Um painel distinto de juízes composto por vencedores do passado irá rever todos os indicados e apresentar uma lista de 75 finalistas que serão anunciados em março, após essa data todos os canadenses poderão votar em favor em seus candidatos preferidos.

Os 25 vencedores serão anunciados em junho de 2018, na mídia impressa e online no canadianimmigrant.ca. Os vencedores também receberão uma placa comemorativa e $500 que serão doados para uma instituição de caridade de sua escolha fornecida pela RBC.