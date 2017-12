Estoque de sangue para os feriados preocupa e instituição canadense convoca doadores

A meta é conquistar doadores nos feriados de Boxing Day e Ano Novo

e por meio de aplicativo

A Canadian Blood Services está convidando os doadores de sangue elegíveis para ajudar a completar 35.000 doações até o dia 6 de janeiro para garantir que os pacientes canadenses continuem a ter acesso ao sangue e aos produtos sanguíneos que eles precisam durante os feriados.

Os centros de coleta de sangue estarão abertos no Boxing Day e no Ano Novo, bem como durante outras horas regulares de coleta. Os doadores novos e existentes são bem-vindos e os walk-ins serão aceitos. “O período de férias sempre apresenta desafios para nós enquanto trabalhamos para garantir que possamos ter sangue e produtos sangu íneos suficientes para atender às necessidades dos pacientes”, diz Rick Prinzen, diretor principal de Cadeia de Suprimentos do Serviço Canadense de Sangue. “Sabemos que os canadenses estão ocupados com viagens e atividades durante os feriados, mas esperamos que eles ganhem tempo para salvar a vida e dar sangue. A vida dos pacientes canadenses depende deles. “

As plaquetas representam um desafio particularmente difícil. Os pacientes com sangramento grave ou aqueles que sofrem tratamentos contra o câncer dependem de doações de plaquetas, mas com uma vida útil de apenas sete dias, a necessidade de plaquetas é urgente e contínua.

Um breve período de doação de sangue pode dar ao paciente toda a vida das possibilidades. Graças à boa vontade dos doares, Jennifer Morrison continua a comemorar os feriados com a filha de 10 anos, Andie.

Segundo Jennifer, “Andie sofre de uma insuficiência de medula óssea muito rara chamada Diamond Blackfan Anemia, isto é, seu corpo não pode produzir glóbulos vermelhos. Desde os nove semanas de idade, Andie tem recebido transfusões de sangue a cada três semanas. Ela receberá sua 150ª transfusão em 9 de janeiro.

Para marcar uma consulta para ajudar os pacientes como Andie, baixe o aplicativo GiveBlood disponível para iOS na App Store ou para o Android no Google Play. Ou ligue para 1 888 2 DONATE (1 888 236 6283) ou visite blood.ca. Os canadenses que são incapazes de doar sangue podem contribuir financeiramente e encorajar outros em suas redes a doar sangue.

Sobre a Canadian Blood Services

O Serviço Canadense de Sangue administra o suprimento nacional de sangue, produtos sanguíneos e células-tronco, além de serviços relacionados para todas as províncias e territórios (excluindo Quebec). A instituição dispõe de um modelo integrado pan-canadense de prestação de serviços que inclui liderar um sistema interprovincial para a doação de órgãos e o transplante. Nosso escoponacional, infra-estrutura e operação tornam-nos únicos no cenário da saúde canadense. A Canadian Blood Services é regulada como um fabricante de produtos biológicos pela Health Canada e financiada principalmente pelos ministérios provinciais e territoriais da saúde. Canadian Blood Services é uma organização de beneficência sem fins lucrativos.