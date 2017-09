Estampa Poá: clássica, tradicional e nunca sai de moda

Com a sua forte característica vintage, esse é mais um exemplo de moda que, apesar de antiga, sempre está presente em toda e qualquer estação, é o que chamamos de verdadeiro item clássico e atemporal.

A estampa de bolinhas, também chamada de petit-pois, polka dot ou poá é bastante antiga e por isso caracterizada por um ar vintage. Há relatos que afirmam que o primeiro registro do termo “polka dot” apareceu em 1854 na revista literária Yale, Volume 122, página 7, mas a estampa teve o seu auge nos anos 50 quando foi consagrada nos looks das pin-ups da época que marcaram um estilo sensual divertido, a exemplo da diva Marylin Monroe.

A moda a moda vintage é clássica, porém sempre moderna, pois as bolinhas dão um toque feminino, divertido e original às produções.

Pensando nisso, criei um look vintage para servir de inspiração compondo um vestido de estampa poá com um cinto largo marcando a cintura, scarpin preto e óculos modelo gatinho em tom off white, que também é um item super retrô.

Acredite, não importa a sua idade ou local onde você esteja, um vestido de bolinhas será sempre bem-vindo e carregado de estilo. Enjoy it!