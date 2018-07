Escrevo este texto da sala de espera da pediatra de minha filha mais velha.

Cheguei às 11h25 para a consulta que estava marcada às 11h30. São

12h20. Desde que sentei na cadeira branca, posicionada com distância

estratégica de outras mães, com quem divido o ambiente, penso na força

simbólica que as antessalas dos consultórios médicos representam.

Durante minha infância eram a parte mais interessante do trabalho de minha

mãe, que atendia em uma casa avarandada, com jardim de inverno,

brinquedos e revistas organizados uns por faixa etária e outros por data de

publicação. Lá estava a proibida e, por isso mesmo, irresistível mesa

ocupada pela secretaria – um tanto brava um tanto engraçada – dona do

controle absoluto do material de escritório. Carimbos, cadernos,

grampeadores, clips e canetas coloridas liberadas por Dr. Ana para nossa

brincadeira quando o expediente de Carminha chegava ao fim.

Aos poucos, percebi que aquele ambiente podia significar outras coisas para

além do divertimento. Quem responde pelo chamado de ‘próximo’ não vê

tantas atrações entre reportagens, carrinhos, bonecas, papeladas e o

caminhar dos ponteiros do relógio. Quem torce por uma solução, um bom

resultado de exame, um “Fique tranquila, está tudo certo.”, não tem tempo a

perder ainda que invariavelmente sinta o tempo passar arrastado enquanto

não atravessa a porta ao encontro do médico.

Hoje, entre a mãe a meu lado, a sentada à minha frente e eu sobrevoa uma

certa cumplicidade. Aguardamos juntas há quase uma hora. A mulher que já

leu/folheou 3 revistas, eu que já nem finjo ler nada, a terceira que não se furta

de perguntar repetidas vezes à secretária se falta muito não fazemos parte

da cena que se dá entre hebiatras e pacientes. Inauguramos as 3 um outro

jeito de ocupar este espaço. Nossas meninas estão sendo atendidas agora,

foram chamadas por suas médicas pontualmente. E a nós resta esperar.

Ser mãe de adolescentes é viver um pouco na antessala. Estar lá se for

preciso, convencer-se de que provavelmente não será. Um expediente que

está só começando e tem tudo para ser divertido. Que fiquemos tranquilas,

vai dar tudo certo.

Roberta D’Alb uquerque é psicanalista e escreve semanalmente para o Brasil News e para diversos jornais do Brasil sobre infância e comportamento. Ela é autora de Quem manda aqui sou eu – Verdades inconfessáveis sobre a maternidade e criadora do portal A Verdade é Que…

