Escola de inglês e instituição hispânica anunciam $100 mil em bolsas de estudo para mulheres de língua espanhola

Os interessados têm até o dia primeiro de julho para realizar a inscrição

para concorrer a uma das bolsas de estudo

Mais uma vez, a Academia Internacional de Linguagem do Canadá (ILAC) está tomando a liderança na criação de oportunidades para as mulheres em todo o mundo, fornecendo boa $100mil em bolsas de estudo para mulheres latino-americanos para estudar Inglês no Canadá. As bolsas estão sendo oferecidas em parceria com a Canadian Hispanic Business Alliance (CHBA) para mulheres jovens de todos os países de língua espanhola.

A abertura oficial das bolsas ocorrerá na ILAC, em Toronto, no dia 29 de maio. Existem 10 bolsas disponíveis e cada bolsa é avaliada em $10.000 por um ano letivo. Os acadêmicos selecionados devem começar seus estudos em setembro de 2018 ou janeiro de 2019.

“Nosso objetivo é capacitar jovens mulheres em países de língua espanhola, dando-lhes a oportunidade de aprender Inglês em uma instituição de classe mundial no Canadá”, diz Jonathan Kolber, co-fundador da ILAC cuja esposa é da Venezuela. Ilan Cohen, que é o outro co-fundador da ILAC, fala espanhol fluentemente e é casado com uma colombiana.

Requisitos

A fim de serem elegíveis para as bolsas de estudo, os alunos serão convidados a enviar um vídeo de um minuto descrevendo suas realizações e metas em serviço comunitário e liderança. As submissões serão julgadas com base em seu conteúdo e criatividade. O CHBA será responsável por vetar as propostas antes de apresentá-las a um painel oficial de juízes composto por representantes diplomáticos, os vencedores ​​do programa “10 Mais Influentes hispânicos Canadenses”, dois representantes da ILAC e um do CHBA TD Bank.

A América Latina é um mercado importante para a ILAC, com 39% de seus estudantes da região, incluindo o Brasil. Desde itos criação em 2007, ILAC apoiou “10 Mais Influentes hispânicos canadenses” programa de premiação do CHBA e tem-se instrumental na promoção Canadá como primeiro destino de estudo para estudantes de países de língua espanhola.

Sobre a ILAC

A International Language Academy of Canada (ILAC) é líder mundial em programação em inglês. Desde 2009, a ILAC oferece bolsas de estudo para mulheres de todo o mundo como parte da Fundação ILAC.

Sobre a CHBA

O Canadense Hispanic Business Alliance (CHBA) é uma empresa social do sector privado que promove o empreendedorismo e a imagem dos hispânicos no Canadá. Desde 2007, a instituição realiza o único programa nacional de premiação com o objetivo de eleger os “10 Mais Influentes hispânicos Canadenses” – em parceria com o TD Bank.