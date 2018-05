Encontro discute imigração francofônica e preservação da língua francesa no Canadá

“Promover a imigração francofônica e apoiar a vitalidade de nossas comunidades francofônicas

são as principais prioridades do governo do Canadá.”

Um encontro entre os secretários parlamentares Serge Cormier, do Ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania, e Sean Casey, do Ministro do Patrimônio Canadense, Normand Charbonneau, da Biblioteca e Arquivos Canadá e Audrey Labrie, vice-presidente da Federação das Comunidades Européias. francophones et acadienne, discutiu a imigração francófona e a influência da diversidade nas línguas oficiais do Canadá.

“O evento foi uma ótima oportunidade para mobilizar parceiros-chave e colaborar na coleta de pensamentos e ideias para entender melhor e ter sucesso na determinação das melhores ferramentas e soluções para enriquecer os idiomas oficiais e apoiar as comunidades minoritárias francófonas”, disse Serge Cormier, secretário parlamentar, Imigração, Refugiados e Cidadania

O evento foi organizado pela Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá em colaboração com a Canadian Heritage, a Library and Archives Canada e a federação das Comunidades francófonas e acadianas.

O objetivo foi aumentar a consciência pública da vitalidade das comunidades minoritárias francófonas e gerar uma discussão sobre o papel e o efeito da imigração na Francofonia do Canadá, bem como sobre a influência da diversidade no futuro dos idiomas oficiais.

No início deste ano, os ministros federais, provinciais e territoriais responsáveis ​​pela imigração e a Francofonia Canadense anunciaram um plano de ação conjunta para aumentar a imigração francófona, que define como as províncias e territórios podem se associar a uma série de questões de imigração. O plano contém ações concretas que podem ser implementadas individualmente ou em colaboração para aumentar a imigração francofônicaa fora da província de Quebec.

O evento na Biblioteca e Arquivos do Canadá apresentou uma exposição desenvolvida pela Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá, que visitou instituições federais em Ottawa e em comunidades de minorias francofônicas em todo o país. A exposição destaca a história da imigração francesa para o Canadá e apresenta recém-chegados de língua francesa que vivem em comunidades minoritárias francofônicas.

“Nosso novo Plano de Ação para as Línguas Oficiais apoiará melhor a sustentabilidade das comunidades minoritárias de língua oficial por meio de ações concretas, incluindo atrair e reter recém-chegados francófonos ao Canadá. Esta iniciativa está em perfeita harmonia com o Plano, reconhecendo a imigração como uma importante fonte de vitalidade para as comunidades de minorias francófonas em todo o país ”.

– A honorável Mélanie Joly, Ministra do Patrimônio Canadense

“A Biblioteca e os Arquivos do Canadá desempenham um papel fundamental na preservação da história dos povos que compõem nossa família canadense. Por isso, é natural que essa organização, que detém uma parte significativa desse rico patrimônio, abraça um evento que destacará as contribuições da imigração francófona nos últimos 400 anos ”, afirmou Guy Berthiaume, bibliotecário e arquivista do Canadá, Biblioteca e Arquivos do Canadá.

“Para nós, a comunidade francofônica de amanhã é uma comunidade que une pessoas que podem ter francês, crioulo, árabe, bambara ou inglês como língua materna, mas que escolheram o francês e construíram sua comunidade em torno dele. Em todos os nossos esforços para construir uma comunidade francofônica plural com os imigrantes, é bom lembrar de onde viemos e perceber que a história por trás da comunidade francofônica em nosso país desde a fundação da Acadia é também uma história de pessoas de várias origens. que se estabeleceram aqui para construir algo juntos ”, declarou Jean Johnson, presidente da Federação das Comunidades francófonas e académicas do Canadá

Fatos rápidos

· Em março de 2018, o Primeiro Ministro do Canadá e o Ministro do Patrimônio Canadense revelaram o Plano de Ação do Governo para as Línguas Oficiais 2018-2023: Investindo no Nosso Futuro. O plano oferece uma visão para o futuro, novo apoio financeiro e medidas específicas para apoiar a vitalidade das comunidades minoritárias de língua oficial e promover o francês e o inglês de costa a costa.

· O Plano de Ação aumentará os investimentos em US $ 40,8 milhões em cinco anos para apoiar um caminho de integração francofônico consolidado e coordenou políticas e programas de imigração francofônicas.

· Em 2017, as mudanças no sistema Express Entry incluíram pontos adicionais para candidatos com forte proficiência em francês. Essa é uma das muitas maneiras pelas quais o governo está aumentando a proporção de imigrantes de língua francesa que vêm ao Canadá por meio de programas econômicos.

