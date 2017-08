Elza Soares e Seu Jorge fazem shows no Canadá

Até 29/08. Open Roof Festival. Música ao vivo e cinema independente no teto de um bar. Um novo jeito de se divertir toda terça a partir das 19h. 99 Sudburry. Openrooffestival.com

04/09. O baiano Bruno Capinam se apresenta em Toronto na Yonge-Dundas Square. O show faz parte da programação do Lunch Time Live. Grátis. 12:30-1:30pm. ydsquare.ca

15/09. O Pop Montreal traz o samba de Elza Soares para o Canadá. Théâtre Rialto: Salle St-Ambroise. 20h. O evento tem ainda cinema na programação. popmontreal.com

19/09 e 20/09. Seu Jorge traz seu mais novo repertório e consagrados sucessos para Toronto e Montreal. O show, em TO, será no Massey Hall. 178 Victoria Street. No dia 20/09, o cantor se apresenta em Montreal no Théâtre St-Denis 1.